Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko au sujet de questions bilatérales et internationales à Moscou, en marge du Forum mondial de l'atome.

Le Premier ministre a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux : « En marge du Forum atomique mondial, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko au sujet de questions bilatérales et internationales. »

Les deux parties ont eu des discussions constructives concernant la possibilité d'une collaboration sur toute une série de questions liées à l'investissement, notamment la mécanisation agricole.