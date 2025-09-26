Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et le président biélorusse discutent de coopération bilatérale en marge du Forum atomique mondial

25 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko au sujet de questions bilatérales et internationales à Moscou, en marge du Forum mondial de l'atome.

Le Premier ministre a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux : « En marge du Forum atomique mondial, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko au sujet de questions bilatérales et internationales. »

Les deux parties ont eu des discussions constructives concernant la possibilité d'une collaboration sur toute une série de questions liées à l'investissement, notamment la mécanisation agricole.

