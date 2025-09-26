Addis Ababa — Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a souligné que l'Éthiopie avait déjà pris des mesures concrètes, avec une feuille de route élaborée en partenariat avec la Fédération de Russie pour construire des infrastructures nucléaires, former du personnel et renforcer les cadres réglementaires.

Le forum international World Atomic Week, le plus grand événement dédié au secteur nucléaire et aux industries connexes, a débuté jeudi à Moscou.

Cet événement, qui coïncide avec le 80e anniversaire de l'industrie nucléaire russe, se tient au Parc des expositions des réalisations de l'économie nationale (VDNH) de Moscou.

S'exprimant lors de l'ouverture de l'événement, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie se trouvait à un moment charnière. « Nos jeunes sont dynamiques, nos villes se modernisent, nos industries se développent et notre économie est l'une des plus florissantes au monde. Mais nos ambitions sont plus élevées, des ambitions qui exigent une énergie fiable, propre et évolutive. L'hydroélectricité, l'énergie solaire et l'énergie éolienne nous ont permis d'aller loin. Mais à elles seules, elles ne peuvent pas alimenter l'avenir que nous construisons. »

Depuis plus d'une décennie, l'Éthiopie est un champion de l'énergie verte. Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), le plus grand d'Afrique, est le symbole de notre détermination, a souligné le Premier ministre.

« Notre vision va au-delà du présent. Pour transformer notre nation, nous regardons vers l'avenir et saisissons toutes les opportunités qui s'offrent à nous », a-t-il déclaré.

Notant que la technologie nucléaire est une possibilité, il a déclaré qu'elle fournit une énergie fiable à faibles émissions, renforce la sécurité alimentaire, équipe les médecins, optimise la gestion de l'eau et permet à nos scientifiques d'innover.

Selon Abiy, pour l'Éthiopie, l'énergie nucléaire n'est pas seulement une question d'énergie, mais aussi une question humaine, ajoutant qu'elle permettra à nos étudiants d'accéder à des connaissances, fournira des outils aux agriculteurs et apportera des soins aux patients. Il s'agit de développer une base où les opportunités se multiplient, a-t-il ajouté.

« Nous poursuivrons cet objectif de manière responsable, avec une planification minutieuse, les normes de sécurité les plus élevées et en renforçant les capacités locales. Pour nous, l'énergie nucléaire est une étape stratégique pour devenir un acteur actif dans le domaine de l'intelligence artificielle, de l'industrie et de l'innovation », a souligné Abiy.

Dans ce contexte, le Premier ministre Abiy a rendu hommage à la Fédération de Russie, qui célèbre cette année les 80 ans de son industrie nucléaire, en déclarant que la Russie a montré au monde ce que la science peut accomplir lorsqu'elle est associée à une vision.

L'Éthiopie est prête à approfondir son partenariat avec la Russie, en combinant son expertise avec notre main-d'oeuvre qualifiée et notre marché en pleine croissance afin de créer un modèle de coopération qui dynamise notre nation et inspire notre continent, a-t-il précisé.

Avec plus de 130 millions d'habitants, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. L'énergie nucléaire est essentielle pour garantir un développement à long terme, diversifier notre mix énergétique et réaliser le potentiel de l'Éthiopie.

S'exprimant sur l'ambition de l'Éthiopie de se doter d'une énergie nucléaire, il a déclaré : « Notre objectif est clair : un programme nucléaire sûr, transparent et exemplaire.

« C'est pourquoi nous avons choisi de poursuivre l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire avec sérieux et en conformité avec les normes internationales. Nous bénéficions également d'un soutien considérable de la part de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui est notre partenaire dans la construction de ce projet », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Abiy a ajouté que l'Éthiopie avait déjà pris des mesures concrètes, une feuille de route élaborée avec la Fédération de Russie prévoyant la construction d'infrastructures nucléaires, la formation de personnel et le renforcement des cadres réglementaires.

Un centre de science et de technologie nucléaires est sur le point d'être créé et la coopération dans le domaine des applications pacifiques de la science nucléaire s'étend, a-t-il ajouté.

« Nous mettons en place les institutions, formons les talents et concevons un avenir où l'énergie nucléaire renforce notre souveraineté, soutient notre croissance et sert la prochaine génération.

Le Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie s'engageait à établir des partenariats fondés sur la confiance, la connaissance et le respect mutuel, ajoutant : « Nous sommes favorables à la coopération, au transfert de technologies et à la formation en matière de sécurité, qui reflètent les réalités de nos économies. »