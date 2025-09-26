Soudan: Le Premier ministre rencontre le représentant de l'UE pour discuter du soutien au pays

En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Kamil Idris a rencontré mercredi, au siège de la Mission permanente du Soudan, Mme Anita Weber, représentante de l'Union européenne (UE) pour la Corne de l'Afrique.

La réunion a été assisté par Khalid Al-Eyesir, ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Hussein Al-Hafyan, envoyé spécial du Premier ministre, Badr Addin Al-Jafairi, conseiller du Premier ministre, Al-Harith Idris, représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies, et Kamal Bashir.

Le Premier ministre a souligné l'importance de renforcer la coopération avec l'Union Européenne dans les domaines de la paix et des questions humanitaires, insistant sur la nécessité d'une contribution de l'UE à la réhabilitation des infrastructures détruites par les Forces de soutien rapide (FSR) rebelles.

Il a également appelé le gouvernement soudanais à participer à toutes les initiatives et manifestations organisées par les acteurs régionaux ou internationaux visant à trouver des solutions aux conséquences de la guerre.

Pour sa part, Mme Anita Weber a réaffirmé le soutien de l'UE au dialogue soudanais, soulignant les efforts continus de l'UE pour contribuer à stabiliser la situation au Soudan.