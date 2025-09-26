Soudan: Le Premier ministre rencontre le représentant de l'UE pour discuter du soutien au pays

25 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Kamil Idris a rencontré mercredi, au siège de la Mission permanente du Soudan, Mme Anita Weber, représentante de l'Union européenne (UE) pour la Corne de l'Afrique.

La réunion a été assisté par Khalid Al-Eyesir, ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Hussein Al-Hafyan, envoyé spécial du Premier ministre, Badr Addin Al-Jafairi, conseiller du Premier ministre, Al-Harith Idris, représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies, et Kamal Bashir.

Le Premier ministre a souligné l'importance de renforcer la coopération avec l'Union Européenne dans les domaines de la paix et des questions humanitaires, insistant sur la nécessité d'une contribution de l'UE à la réhabilitation des infrastructures détruites par les Forces de soutien rapide (FSR) rebelles.

Il a également appelé le gouvernement soudanais à participer à toutes les initiatives et manifestations organisées par les acteurs régionaux ou internationaux visant à trouver des solutions aux conséquences de la guerre.

Pour sa part, Mme Anita Weber a réaffirmé le soutien de l'UE au dialogue soudanais, soulignant les efforts continus de l'UE pour contribuer à stabiliser la situation au Soudan.

