Dakar — À l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, M. Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a achevé aujourd'hui une mission de haut niveau en Côte d'Ivoire.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts continus du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), pour soutenir des élections pacifiques.

Pendant plus d'une semaine, M. Simão a mené une série de consultations avec les principaux acteurs de la vie politique ivoirienne. Il s'est entretenu avec les cinq candidats retenus pour le scrutin : le président sortant Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, Simone Ehivet Gbagbo, Henriette Lagou et Ahoua Don Mello, ainsi qu'avec des figures politiques dont les candidatures n'ont pas été retenues par le Conseil constitutionnel, notamment Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan.

Ces échanges ont permis de réaffirmer l'engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire dans cette étape cruciale de son histoire démocratique. « Les élections sont toujours un défi, mais elles doivent être une opportunité pour renforcer la paix, la stabilité et la cohésion sociale », a déclaré M. Simão.

Il a souligné l'importance d'une implication responsable de tous les acteurs politiques, rappelant que la paix ne survient pas spontanément, mais se construit par des efforts collectifs et continus. Les personnalités rencontrées ont, pour la plupart, salué cette démarche et réitéré leur volonté de préserver les acquis démocratiques, économiques et sociaux du pays.

Outre les leaders politiques, M. Simão a également rencontré plusieurs autorités institutionnelles, dont le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur et de la Défense, ainsi que des représentants de l'Assemblée nationale, de la Commission électorale indépendante (CEI), du Conseil constitutionnel et du Conseil national des droits de l'homme (CNDH). Ces rencontres ont porté sur l'importance de garantir un climat apaisé et le respect des droits fondamentaux.

« Les émotions doivent être positives et conduire vers la stabilité », a-t-il ajouté, insistant sur le fait que les élections ne doivent pas être une source de division, mais un levier pour consolider la paix et le vivre-ensemble.

Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), en coordination avec ses partenaires régionaux et internationaux, réaffirme son plein engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche pour un avenir de paix et de prospérité.