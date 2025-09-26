Afrique du Nord: Tourisme familial - La Tunisie vole la vedette au Maroc

Alors que le marché touristique mondial continue de se réinventer face aux incertitudes économiques et géopolitiques, la Tunisie confirme sa montée en puissance, notamment auprès des vacanciers français et des familles. Après une saison estivale 2025 particulièrement dynamique, le pays réussit à s'imposer comme une destination phare, détrônant des concurrents traditionnels comme le Maroc et Montréal.

Selon une récente étude d'OpinionWay, réalisée pour le comparateur de voyages Liligo, Tunis s'est hissée au sommet des destinations préférées des touristes français. Ce succès s'explique notamment par une tendance forte à privilégier des séjours plus courts, économiques et accessibles géographiquement, une conséquence directe de la baisse du budget moyen des vacances, désormais estimé à 1 143 € par personne.

Cette réduction budgétaire est attribuée principalement à l'inflation persistante et aux incertitudes internationales, qui incitent les voyageurs à repenser leurs choix.

Dans ce contexte, la Tunisie tire avantage de sa proximité géographique avec la France, de son climat méditerranéen agréable, ainsi que de son offre culturelle riche. Ces facteurs combinés expliquent la montée en popularité de Tunis, qui prend la première place devant Marrakech, ville marocaine pourtant très prisée, mais qui recule à la neuvième position dans le classement des destinations réservées par les Français. Montréal, habitué à dominer ce classement depuis trois ans, perd également du terrain.

La baisse de fréquentation de Marrakech est notamment liée à la flambée des prix constatée sur place, décourageant une partie des voyageurs français, qui recherchent désormais un meilleur rapport qualité-prix. La Tunisie, avec ses tarifs compétitifs, offre une alternative séduisante.

Au-delà du marché général, la Tunisie connaît un essor marqué dans le tourisme familial. D'après une étude du guide touristique Dertour, les réservations de familles ont augmenté de 6 % durant l'été 2025 par rapport à la même période l'an passé. Ce dynamisme témoigne de la capacité du pays à répondre aux attentes spécifiques des vacanciers avec enfants.

La destination séduit particulièrement par ses infrastructures adaptées, avec de nombreux hôtels et clubs proposant des activités pour enfants, ainsi que des excursions conçues pour toute la famille. Les plages sécurisées, les sites historiques, les excursions dans le désert saharien et la découverte des villages pittoresques enrichissent l'expérience touristique.

Ce succès familial s'appuie sur un excellent rapport qualité-prix, facteur clé dans le choix des familles souvent attentives au budget tout en recherchant une diversité d'activités.

Cette progression de la Tunisie sur le segment du tourisme familial illustre une évolution plus large du secteur touristique tunisien, qui s'efforce d'innover et de diversifier son offre. L'adaptation aux attentes des différents profils de voyageurs, qu'il s'agisse de jeunes couples, de familles ou de seniors, contribue à renforcer l'attractivité globale du pays.

Alors que la concurrence reste vive en Méditerranée, la Tunisie semble avoir trouvé la recette pour séduire durablement les touristes français, en proposant une destination accessible, authentique et adaptée aux besoins actuels des vacanciers.