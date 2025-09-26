Tunisie: Ventes de voitures au pays - Les marques asiatiques dominent, le secteur parallèle monte

Le marché tunisien de l'automobile connaît une dynamique notable en 2025, notamment sur le segment des voitures populaires, dont les ventes ont augmenté de 44,3 % par rapport à 2024. Selon les données de la Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles, 6611 voitures populaires ont été vendues à la fin août 2025, contre 3678 sur la même période en 2024.

Rien qu'au mois d'août dernier, 622 unités ont été écoulées, contre 275 en août 2024.

Une marque chinoise en tête des ventes

Parmi les sept marques qui commercialisent ce type de véhicule, une marque chinoise s'est distinguée avec 1706 unités vendues, suivie par une marque japonaise (1488), une marque française (1199), et deux marques sud-coréennes, avec respectivement 1000 et 970 voitures.

Le prix moyen des voitures populaires commercialisées par les concessionnaires agréés varie entre 28 925 dinars et 34 876 dinars.

Globalement, le marché tunisien a absorbé 61 505 véhicules neufs durant les huit premiers mois de 2025, vendus à la fois par les concessionnaires agréés et le secteur parallèle.

Les concessionnaires ont enregistré 42 082 ventes, contre 34 951 à la même période en 2024, soit une hausse de 22 %. De son côté, le secteur parallèle a écoulé 19 423 véhicules, contre 14 109 l'année précédente.

Le secteur parallèle continue de grignoter des parts de marché

La part de marché des concessionnaires agréés est passée de 71 % en août 2024 à 68 % fin août 2025. À l'inverse, le secteur parallèle a progressé, représentant désormais 32 % du marché contre 29 % un an plus tôt.

Ce secteur parallèle englobe les points de vente non agréés, les marchés de véhicules d'occasion, ainsi que les ventes effectuées via les avantages fiscaux accordés aux Tunisiens résidant à l'étranger dans le cadre du régime FCR (Franchise pour Changement de Résidence).

L'analyse des ventes par marque révèle une domination continue des constructeurs asiatiques, qui occupent 5 des 6 premières places du classement national. Ces marques continuent d'attirer les consommateurs tunisiens grâce à un bon rapport qualité-prix et une offre adaptée aux attentes locales.