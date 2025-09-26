Afrique: Le Fonds mondial se réjouit de la promesse de don de la Suisse pour la huitième reconstitution des ressources

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (« Le Fonds mondial ») a le plaisir d'annoncer la promesse de don anticipée de la Suisse, d'un montant de 64 millions de francs suisses, pour sa huitième reconstitution des ressources.

À l'occasion de sa réunion du 12 septembre 2025, le Conseil fédéral suisse a pris la décision d'accorder au Fonds mondial 64 millions de francs suisses pour la période 2026-2028. En renouvelant son aide financière, la Suisse réitère sa volonté de participer à des efforts qui sauvent des millions de vies, préviennent la propagation de maladies infectieuses et renforcent les systèmes de santé dans les pays les plus vulnérables. Elle réaffirme également son appui inébranlable en faveur de la coopération multilatérale, et notamment du rôle unique que joue Genève en tant que capitale mondiale de la santé.

Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial, a affirmé que « le renouvellement de la promesse de don de la Suisse est un éloquent témoignage de solidarité mondiale. Nous sommes profondément reconnaissants envers la Suisse pour son soutien indéfectible à l'égard du Fonds mondial, ainsi que pour son leadership dans l'avancement de l'équité en santé à travers la coopération multilatérale. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Suisse : un leader en matière de coopération internationale

Le soutien renouvelé de la Suisse au Fonds mondial illustre son leadership de longue date dans le domaine de la santé mondiale et son profond engagement à l'égard de la coopération internationale et de l'écosystème de la Genève internationale.

La Suisse est le pays hôte du Secrétariat du Fonds mondial, qui est basé à Genève.

En tant que membre fondateur et ardent supporter du Fonds mondial, la Suisse partage un siège au Conseil d'administration du Fonds mondial, où elle joue un rôle clé dans les discussions sur des enjeux critiques comme le rôle de la société civile et l'accès à des services de santé de qualité pour les populations vulnérables et marginalisées.

Avec le soutien de la Suisse et d'autres partenaires, le partenariat du Fonds mondial a sauvé 70 millions de vies et réduit de 63 % le taux de mortalité combiné du sida, de la tuberculose et du paludisme au cours des deux dernières décennies.

La huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial

Avec cette contribution, la Suisse rejoint l'Australie, l'Espagne, le Luxembourg, la Norvège et le Portugal - ainsi que plusieurs partenaires du secteur privé - qui ont fait des promesses de dons anticipées à la huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial. Ces engagements mettent en évidence un rythme qui s'accélère et une détermination mondiale à sauver des vies et à vaincre les maladies infectieuses les plus meurtrières de la planète.

La campagne de la huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial a été lancée en février 2025 sous le leadership conjoint de la République d'Afrique du Sud et du Royaume-Uni.

La réussite de la reconstitution des ressources permettrait au partenariat du Fonds mondial de sauver jusqu'à 23 millions de vies durant la période 2027-2029 et de réduire, d'ici 2029, le taux de mortalité combiné du sida, de la tuberculose et du paludisme de 64 % par rapport aux niveaux de 2023, tout en renforçant les systèmes de santé et communautaires pour lutter contre les nouvelles flambées épidémiques et accélérer le cheminement vers l'autonomie.