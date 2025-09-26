Cameroun: Présidentielle 2025 - Le duel surprise Paul Biya vs Issa Tchiroma se précise

La campagne électorale camerounaise connaît un rebondissement spectaculaire alors qu'Issa Tchiroma s'impose progressivement comme le principal rival du président sortant Paul Biya.

Le candidat du FSNC réussit en effet une percée politique remarquable en drainant des foules considérables lors de ses meetings, notamment à Bafoussam où une véritable liesse populaire a accueilli sa venue.

Cette dynamique confirmée à Bertoua démontre une mobilisation populaire croissante en sa faveur. Le scrutin du 12 octobre 2025 s'annonce donc particulièrement disputé, d'autant que Tchiroma a réussi le tour de force de s'allier une partie importante de la base électorale du MRC, traditionnellement acquis à Maurice Kamto. Cette alliance inédite modifie considérablement la donne et constitue un tournant décisif dans la course à la présidence.

Les analystes politiques observent avec attention cette montée en puissance qui promet un duel âprement disputé. La capacité du candidat à fédérer au-delà de son parti traditionnel interroge les pronostics initiaux et témoigne d'une évolution des attentes de l'électorat. Cette effervescence politique autour d'Issa Tchiroma souligne l'importance cruciale des prochaines semaines de campagne, où chaque meeting et chaque prise de position pourraient influencer l'issue du scrutin.

La présidentielle camerounaise s'annonce ainsi comme l'une des plus imprévisibles de la dernière décennie, marquée par une recomposition politique dont les conséquences pourraient durablement influencer le paysage national.