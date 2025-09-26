Sénégal: En visite à l'APS, Marie Rose Faye prône un cadre de collaboration pour l'atteinte des objectifs de la communication gouvernementale

Dakar — La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, a souhaité, jeudi, trouver un cadre de collaboration qui permettrait d'atteindre les objectifs de la mission qui lui a été assignée, avec les acteurs concernés, dont l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Ici, il s'agit donc de trouver un cadre de collaboration qui nous permet, à travers la communication gouvernementale, d'agir avec l'ensemble des parties prenantes pour que nous puissions atteindre nos objectifs communs", a-t-elle dit lors d'une visite à l'APS.

Mme Faye estime que sa visite à l'Agence de presse sénégalaise lui permet non seulement de connaître ce média du secteur public, de faire aussi un plaidoyer sur la "meilleure manière possible" de travailler avec lui.

"Nous sommes déjà en train de réfléchir à une dynamique qui nous permette de communiquer de manière régulière avec la population, à travers un programme de sorties gouvernementales. Aujourd'hui, le challenge est très grand et l'APS est l'un des partenaires sur lesquels nous comptons énormément pour la réussite de cette mission", a-t-elle affirmé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La secrétaire d'État a également signalé qu'une réflexion est en cours sur la mise en place d'un agenda, avec des conférences de presse qui seront tenues régulièrement par le gouvernement.

Selon elle, ces rencontres permettront de s'adresser à la population, de parler de questions d'actualité et des activités du gouvernement.

"Nous réfléchissons aussi à des concepts qui nous permettent d'échanger directement avec la population, sans qu'il y ait quelque procédure que ce soit. Nous sommes des serviteurs de la nation, [qui doit] savoir et comprendre ce que nous faisons pour nous accompagner dans cette démarche difficile, le redressement [économique] notamment", a ajouté Marie Rose Faye.

Pour la porte-parole du gouvernement, la collaboration avec l'APS permettra non seulement de faciliter la bonne communication sur l'action gouvernementale, mais aussi d'en rendre compte de "la meilleure manière possible".

"Et c'est dans ce cadre qu'il est important que nous puissions échanger avec l'ensemble des parties prenantes. Et naturellement, pour nous, l'APS est un partenaire privilégié", a-t-elle insisté.

Le directeur général de l'APS, Momar Diong, a souligné, pour sa part, l'importance de la collaboration envisagée, dans la mesure où elle sera "au profit exclusif du peuple sénégalais".

"Il faut communiquer au mieux pour que les Sénégalais adhèrent à la politique menée en leur faveur, parce que c'est comme cela que doit marcher un pays", a-t-il dit.

Le directeur général de l'Agence de presse sénégalaise a souligné la nécessité d'une "communication conséquente" sur l'action gouvernementale. Pour y arriver, il "incombe" aux parties prenantes de voir ce qu'elles peuvent faire ensemble, selon lui.

"Sachez que l'ensemble des agents [de l'APS] et moi-même sommes tout à fait disposés à vous accompagner dans cette direction, et on espère que la relation se fera au mieux, pour une meilleure visibilité de l'action gouvernementale, au profit également des Sénégalais", a poursuivi M. Diong.

Le directeur général du Bureau d'information et de communication du gouvernement (BIC-GOUV), Mame Gor Ngom, a souligné l'importance de l'APS, qu'il considère comme un outil de souveraineté pour l'État.

"L'APS ne fait pas de la communication, elle fait de l'information [...] L'APS est aussi un outil de souveraineté. Je pense qu'on ne peut rien faire sans l'APS. C'est pourquoi lorsque nous sommes arrivés au BIC-GOUV, nous avons tenu à l'associer aux activités du gouvernement. Donc, c'est important", a conclu M. Ngom.