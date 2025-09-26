Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions franchit le cap des 12 500 milliards de FCFA ce 25 septembre 2025..

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a franchi le cap des 12 500 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 25 septembre 2025.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 12 537,706 milliards FCFA contre 12 494,913 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 42,793 milliards Ce niveau atteint traduit le dynamisme de la BRVM classée 5ème Bourse des Valeurs Mobilières du continent africain après 27 ans d'activité.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 13 millions, à 10 985,095 milliards FCFA contre 10 985,108 milliards FCFA le 24 septembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,238 milliard FCFA contre 964,490 millions FCFA le mercredi 24 septembre 2025.

Les trois indices sont, pour la seconde journée consécutive, tous en vert. L'indice BRVM Composite a gagné de 0,34% à 325,18 points contre 324,07 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,24% à 161,05 points contre 160,67 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,07% à 137,16 points contre 137,06 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 7 615 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,37% à 2 405 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 6,97% à 8 445 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (plus 4,44% à 3 760 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 3,82% à 682 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,39% à 3 760 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 2,54% à 2 300 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 1,73% à 5 405 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 1,50% à 12 510 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (moins 1,45% à 6 100 FCFA).