Cote d'Ivoire: Transports terrestres - 34 permis de conduire suspendus en septembre dont sept avec sursis

La Commission spéciale de retrait et de suspension du permis de conduire a examiné 42 dossiers au cours de sa session du 25 septembre 2025 à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc). Des délibérations des 16 cas d'accidents mortels, 8 ayant occasionné des préjudices matériels, 13 des dégâts corporels et 5 cas d'incivisme, il ressort que 34 usagers ont été condamnés à des suspensions - 27 condamnations fermes et sept avec sursis - pour des périodes allant de trois mois à cinq ans. Deux permis de conduire ont été restitués et six des mis en cause étaient absents.

La session a été présidée par Coulibali Kafonna, directeur de la circulation et de la sécurité routière, représentant le Dg des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sacko. Il a réitéré la volonté du ministre des Transports - à travers la Dgttc - de durcir la répression contre les auditeurs indisciplinés, tout en poursuivant la sensibilisation. Outre les sanctions, la Commission continuera de profiter des audiences pour sensibiliser les usagers et s'assurer qu'il s'approprier les règles de base de la conduite et du code de la route, a-t-il rappelé.

Coulibali Kafonna a également profité de l'audience de Soumahoro Moriféré alias Molare dont le permis a été suspendu pour 5 ans fermes, pour rappeler qu'aucun citoyen ne bénéficiera d'un traitement de faveur pour quelque raison que ce soit.

Par ailleurs, du rapport du trafic sur les axes routiers interurbains couverts par les caméras de surveillance du 1er au 31 août 2025, l'on note 862 335 infractions dont 88,12 % d'excès de vitesse, 11,71 % de non-port de la ceinture de sécurité et 0,17 % de communications téléphoniques au volant.

