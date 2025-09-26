Cote d'Ivoire: Transports terrestres - 34 permis de conduire suspendus en septembre dont sept avec sursis

25 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

La Commission spéciale de retrait et de suspension du permis de conduire a examiné 42 dossiers au cours de sa session du 25 septembre 2025 à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc). Des délibérations des 16 cas d'accidents mortels, 8 ayant occasionné des préjudices matériels, 13 des dégâts corporels et 5 cas d'incivisme, il ressort que 34 usagers ont été condamnés à des suspensions - 27 condamnations fermes et sept avec sursis - pour des périodes allant de trois mois à cinq ans. Deux permis de conduire ont été restitués et six des mis en cause étaient absents.

La session a été présidée par Coulibali Kafonna, directeur de la circulation et de la sécurité routière, représentant le Dg des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sacko. Il a réitéré la volonté du ministre des Transports - à travers la Dgttc - de durcir la répression contre les auditeurs indisciplinés, tout en poursuivant la sensibilisation. Outre les sanctions, la Commission continuera de profiter des audiences pour sensibiliser les usagers et s'assurer qu'il s'approprier les règles de base de la conduite et du code de la route, a-t-il rappelé.

Coulibali Kafonna a également profité de l'audience de Soumahoro Moriféré alias Molare dont le permis a été suspendu pour 5 ans fermes, pour rappeler qu'aucun citoyen ne bénéficiera d'un traitement de faveur pour quelque raison que ce soit.

Par ailleurs, du rapport du trafic sur les axes routiers interurbains couverts par les caméras de surveillance du 1er au 31 août 2025, l'on note 862 335 infractions dont 88,12 % d'excès de vitesse, 11,71 % de non-port de la ceinture de sécurité et 0,17 % de communications téléphoniques au volant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.