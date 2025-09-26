Cote d'Ivoire: Carrefour du pays - 10 ans d'engagement pour l'emploi et la formation

L'hypermarché Playce Riviera Palmeraie a servi de cadre, le 25 septembre 2025, à la conférence de presse marquant le lancement officiel des festivités du dixième anniversaire de Carrefour Côte d'Ivoire. Une rencontre placée sous le signe de l'emploi, de la formation et de la responsabilité sociale, au cours de laquelle la direction a dressé le bilan d'une décennie d'engagement.

Devant la presse, Franck Rouquet, Directeur général de Cfao Consumer, maison-mère de l'enseigne, a exprimé son émotion et sa fierté en évoquant ce parcours. « De 2015, avec une première ouverture à Marcory, jusqu'à l'extension de la Riviera Palmeraie qui est aujourd'hui le plus grand centre commercial d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, voire d'Afrique de l'Ouest, nous avons franchi des étapes importantes », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que Carrefour Côte d'Ivoire compte désormais plus de 1 000 emplois directs et 2 000 indirects, faisant de l'enseigne un acteur incontournable de la vie économique nationale. Au-delà des chiffres, il a insisté sur la mission sociale de l'entreprise : offrir au consommateur des produits toujours plus accessibles, tout en dynamisant le tissu économique local.

Une politique d'ancrage local et de recrutement

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Jean-Marc Dumont, Directeur des opérations, est revenu sur la stratégie de proximité de Carrefour, qui s'appuie sur la collaboration avec les municipalités et les structures locales pour le recrutement. « Dix ans que nous travaillons avec les Ivoiriens dans cette aventure. Nous allons poursuivre notre expansion dans d'autres villes comme Bouaké, avec l'ambition d'ouvrir de nouveaux espaces commerciaux », a-t-il annoncé. Cette extension nécessitera le recrutement de nouvelles équipes, confirmant la vocation de Carrefour comme créateur d'emplois.

Au coeur de cette politique sociale figure la formation continue du personnel. Ghislaine Bohoussou, Directrice des ressources humaines, a mis en lumière l'importance des parcours d'intégration et d'accompagnement. « Notre politique consiste à recruter, former et accompagner. Un plan de formation est déployé chaque année pour couvrir tous les métiers de la grande distribution, de la boucherie à la sécurité alimentaire », a-t-elle précisé. Elle a également insisté sur la dimension humaine de cette stratégie, avec une attention particulière portée au bien-être des collaborateurs dans le cadre des actions de RSE.

Dix ans, une célébration populaire

Enfin, Audrey N'djoré, Responsable Communication et Marketing, a dévoilé le concept qui animera les festivités du 25 septembre au 22 octobre 2025, sous le slogan fédérateur « Pourquoi 10 ans ? On s'enjaille ! ». Une série d'événements festifs et interactifs viendront ponctuer ce jubilé, témoignant de la volonté de Carrefour de célébrer avec ses clients et partenaires une décennie de proximité.

À travers ce bilan, Carrefour Côte d'Ivoire ne se limite pas à célébrer son passé. L'enseigne réaffirme son ambition : contribuer durablement à la lutte contre le chômage et à la promotion du « made in Côte d'Ivoire », tout en consolidant son rôle de catalyseur économique et social.