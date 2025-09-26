Afrique de l'Est: Korhogo - La MUGEF-CI offre un bilan de santé et annonce de nouveaux services aux mutualistes

La somptueuse salle de conférences de l'IPS-CGRAE, antenne de Korhogo, a accueilli, le 22 septembre 2025, la troisième édition du « Bilan de Santé Gratuit » organisé par la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire (MUGEF-CI).

Placée sous le sceau de la prévention et du dialogue, cette rencontre a rassemblé autorités administratives, élus locaux et mutualistes de la région du Poro, autour de Paul Dogbo, président du Conseil d'administration de la MUGEF-CI, accompagné d'une forte délégation.

L'objectif était double : renforcer la proximité avec les adhérents et promouvoir une meilleure santé par la prévention. « Ce bilan permet de détecter rapidement certaines pathologies, de maîtriser les dépenses de santé et d'encourager une démarche préventive », a rappelé le PCA.

Plus de 400 mutualistes ont bénéficié de dépistages ciblés, notamment pour l'hépatite, l'insuffisance rénale et les maladies liées au cholestérol, au siège local de la mutuelle situé au quartier Résidentiel. Parallèlement, des communications sur les prestations et les nouveaux produits de la MUGEF-CI ont été animées dans la salle de conférences.

L'un des temps forts a été la rencontre d'information et d'échanges, au cours de laquelle les adhérents ont exprimé leurs préoccupations, allant de la disponibilité des médicaments à la gestion des terminaux de paiement.

En réponse, Paul Dogbo a rassuré l'assemblée et annoncé plusieurs bonnes nouvelles : la gratuité des actes de prestation, l'augmentation du taux de prise en charge pharmaceutique de 70 % à 80 %, et la réduction du coût de la dialyse à 1 750 FCFA pour les fonctionnaires. « Il suffit de prendre contact avec nos responsables pour en bénéficier dans les centres de santé dédiés », a-t-il précisé.

Autre annonce majeure : la pose prochaine de la première pierre de la délégation régionale de la MUGEF-CI à Korhogo. « La capitale du Poro mérite une représentation digne de ce nom, intégrant tous nos services : lunetterie, microfinance, épargne et crédit », a indiqué le PCA, en souhaitant que cette étape symbolique se tienne avant l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Présents à la cérémonie, le secrétaire général de préfecture, Serge Sylvain Nadjé, et le coordonnateur du Conseil consultatif local, Konaté Zié, ont salué « une initiative qui illustre les valeurs d'entraide et de fraternité tout en renforçant le lien entre la mutuelle et ses membres ».

Depuis son lancement en 2023, le programme de bilan de santé gratuit a déjà permis à plus de 27 000 mutualistes, à travers le pays, de bénéficier d'un suivi médical précoce et d'une meilleure prise en charge sanitaire.