Togo: Spectaculaire redressement

25 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Après une année 2024 marquée par une lourde perte, le groupe bancaire Oragroup, basé à Lomé, signe un retour spectaculaire.

Selon les chiffres publiés jeudi par La Nouvelle Tribune, l'établissement a enregistré un bénéfice net de 18,3 milliards de Fcfa au premier semestre 2025, contre une perte de 13,9 milliards de Fcfa à la même période en 2024.

Cette performance traduit la solidité retrouvée.

Oragroup, présent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, confirme ainsi sa capacité à rebondir dans un environnement régional marqué par de fortes pressions économiques et concurrentielles.

Le retour à la rentabilité envoie un signal positif aux investisseurs et aux partenaires financiers, tout en renforçant la place du Togo comme hub bancaire régional.

