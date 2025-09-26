Togo: La production cotonnière en forte baisse malgré les ambitions affichées

La filière coton traverse une période difficile. Alors que les autorités espèrent atteindre une production de 93 500 tonnes de coton graine d'ici à la campagne 2025-2026 sur 110 000 hectares, les producteurs jugent cet objectif irréaliste.

Selon la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton (FNGPC), les chiffres des dernières campagnes traduisent plutôt une tendance baissière :

67 185 tonnes en 2020-2021,

60 408 tonnes en 2023-2024,

67 679 tonnes en 2024-2025.

Parallèlement, les superficies exploitées sont passées de 100 050 ha en 2020-2021 à 75 792 ha en 2024-2025. Le nombre de producteurs connaît lui aussi une chute inquiétante : de 111 453 en 2020-2021 à 78 794 en 2024-2025, malgré un léger regain lors de la campagne 2023-2024.

Un appel pressant des producteurs

Face à ce déclin, le président de la FNGPC, Koussouwè Kouroufei, tire la sonnette d'alarme :

« Si rien n'est fait, la filière va vers un gouffre total. À ce stade, nous osons croire que l'État sera à l'écoute. L'heure de la relance est encore possible ».

La fédération appelle notamment à renforcer la mécanisation et l'irrigation dans les Zones d'aménagement agricole planifiées (ZAAP) dédiées à la culture du coton.

« Nous avons les surfaces, mais comment les exploiter, comment les utiliser, voilà tout le problème », souligne M. Kouroufei.

Le coton, jadis moteur de l'économie agricole, a connu des années florissantes avant de s'enliser dans une crise structurelle depuis cinq ans.