Sénégal: « Demba » de Mamadou Dia représentera le pays aux Oscars 2026

Le cinéma sénégalais s'apprête à faire entendre sa voix à Los Angeles. Le Comité national de sélection des « Oscars » a annoncé le choix du film qui portera les couleurs du pays à la 98e cérémonie des Oscars en 2026.

Réuni le mercredi 24 septembre 2025 à la Direction de la Cinématographie, le comité a délibéré sur une sélection de quatre films en lice : « Timpi-Tampa » d'Adama Bineta Sow ; « Une si longue lettre » d'Angèle Diabang ; « Valdiodio Ndiaye » d'Aminata Ndiaye ; et « Demba » de Mamadou Dia.

C'est finalement « Demba », le film du réalisateur Mamadou Dia, qui a été retenu à l'unanimité pour représenter le Sénégal.

Le choix du comité a été guidé par « l'originalité et l'authenticité de l'œuvre, ainsi que ses qualités techniques et artistiques ». Selon le comité, le film se distingue par la « finesse de son approche psychologique et émotionnelle du deuil », tout en soulignant les difficultés de communication entre générations. Le comité a également salué sa capacité à ouvrir « un espace de réflexion et de dialogue autour de thématiques intimes et rarement explorées dans le cinéma sénégalais ».

Synopsis : Deuil, résilience et tabou social

Le film « Demba » plonge le spectateur dans l'histoire d'un homme, Demba, sur le point de prendre sa retraite après une carrière de trois décennies à la mairie d'une petite ville du nord du Sénégal. Alors qu'il doit faire face à l'anniversaire imminent du décès de son épouse, il se rapproche de son fils, avec qui les liens étaient distants.

Le film explore avec sensibilité les thèmes du deuil et de la résilience, et soulève des questions d'appartenance, d'isolement et de santé mentale dans une société où le concept de « dépression » reste encore largement tabou.

Ce film est désormais en route pour tenter de se faire une place parmi les nominations de la prestigieuse cérémonie américaine en 2026.