Sénégal: Mpox - Le pays enregistre deux nouveaux cas

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé ce jeudi l'enregistrement de deux nouveaux cas de Mpox, anciennement connue sous le nom de variole du singe, portant à quatre le total des cas détectés au Sénégal.

Selon le Dr Amadou Sow, responsable de la communication du ministère, les deux nouveaux cas ont été identifiés parmi les 20 contacts d'un cas positif précédemment recensé dans le pays. Tous les contacts avaient été suivis et testés, confirmant ainsi la transmission du virus.

Le premier cas déclaré le 19 août dernier est désormais guéri, et aucun décès n'a été signalé à ce jour. Actuellement, 38 personnes sont suivies en tant que contacts à risque.

Le Mpox est une maladie virale provoquée par un orthopoxvirus apparenté au virus de la variole. Elle se manifeste par une éruption cutanée douloureuse, souvent accompagnée de fièvre, de malaise général et d'adénopathies. Le traitement est principalement symptomatique, bien que des antiviraux puissent être administrés. La vaccination demeure la principale mesure préventive.

Les autorités sanitaires appellent la population à la vigilance et au respect des mesures de prévention pour limiter la propagation de la maladie.