Sénégal: Le pays renforce ses liens bilatéraux avec le Kosovo et le Koweït à l'ONU

En marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu jeudi soir deux importantes rencontres bilatérales marquant un renforcement de la diplomatie sénégalaise sur la scène internationale.

Le chef de l'État sénégalais s'est d'abord entretenu avec la présidente de la République du Kosovo, Madame Vjosa Osmani-Sadriu. Cette rencontre symbolique a permis de saluer les liens historiques unissant Dakar et Pristina depuis la reconnaissance par le Sénégal, en 2008, de l'indépendance du Kosovo une première sur le continent africain.

« Le Sénégal a été un allié précieux dès le début », a souligné la Présidente Osmani-Sadriu, exprimant la profonde gratitude de son pays pour ce soutien constant. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment à travers des partenariats économiques, éducatifs et technologiques impliquant les secteurs privés des deux nations.

Dans la même journée, le Président Diomaye Faye s'est également entretenu avec Son Altesse Cheikh Sabah al-Khaled al-Sabah, Prince héritier du Koweït. Les discussions ont porté sur la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Koweït, dans un esprit de confiance, de solidarité et de fraternité.

Ces échanges illustrent l'engagement du Sénégal à diversifier ses partenariats stratégiques et à affirmer sa présence active sur la scène diplomatique internationale.