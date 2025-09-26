Sénégal: Crues du fleuve - Le génie militaire en bouclier des populations riveraines

26 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Les armées ont déployé leur génie militaire pour venir en aide aux populations riveraines du fleuve Sénégal, menacées par les fortes crues de ces dernières semaines. Selon la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa), plusieurs digues de protection sont en cours de réalisation dans les localités d'Aram, Fanaye, Diamel, Ngouye et Thilogne, situées dans les départements de Matam et de Podor.

Ces travaux, entamés le 3 septembre dernier en coordination avec la Direction de la prévention et de la gestion des inondations, visent à réduire la vulnérabilité des zones les plus exposées et à protéger les habitations ainsi que les infrastructures.

La mobilisation des armées s'inscrit dans la stratégie nationale de prévention des inondations, qui combine interventions d'urgence et aménagements durables pour renforcer la résilience des communautés installées le long du fleuve.

