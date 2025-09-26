Sénégal: Trafic de migrants - Un passeur présumé arrêté à Karang

L'Antenne régionale de Karang de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt) de la Police nationale a mené une opération concluante dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Le 22 septembre, un individu soupçonné de trafic de migrants a été déféré devant le Procureur judiciaire financier du Tribunal de Grande Instance de Dakar.

Cette action est l'aboutissement d'une enquête approfondie portant sur un réseau de passeurs opérant entre la Gambie et le Sénégal. L'alerte avait été donnée après la découverte, sur le quai de Missirah, de 16 candidats à la migration irrégulière, majoritairement de nationalité gambienne, accompagnés d'un passeur qui s'apprêtait à les faire embarquer de nuit à destination de Betenty.

Les témoignages recueillis ont permis d'identifier un système structuré : les migrants affirment avoir été recrutés en Gambie, contre paiement, par deux organisateurs, qui leur avaient fourni le contact d'un directeur d'école basé à Missirah, censé les assister lors de leur passage.

D'abord dans le déni, le suspect arrêté a vu sa version contredite par plusieurs éléments accablants. L'analyse de son téléphone a mis en évidence des échanges vocaux sur WhatsApp avec un candidat et un complice, prouvant son rôle actif dans l'organisation du voyage. En outre, des liens familiaux étroits avec des personnes déjà convoyées vers l'Europe par les mêmes organisateurs ont été établis.

Face à ces éléments, le mis en cause a fini par avouer sa participation. Il a reconnu avoir été informé de l'opération dès avril 2025 et avoir facilité l'embarquement d'un proche, tout en niant toute contrepartie financière.