Alors que l'État sénégalais cherche à améliorer l'efficacité de ses investissements publics, le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération pilote actuellement 214 projets pour un montant global estimé à 12 000 milliards de francs CFA. Des chiffres rendus publics jeudi à Dakar par Amadou Bao, directeur chargé du suivi et de l'évaluation des performances des projets et programmes au sein dudit ministère.

Ces projets, impliquant 32 agences d'exécution et 25 ministères, s'inscrivent dans la mise en œuvre des 26 objectifs de la stratégie nationale de développement 2025-2029, avec une attention particulière portée à l'amélioration du capital humain, à l'aménagement du territoire et à la bonne gouvernance.

La plupart des financements proviennent de partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD) et la KfW, banque de développement allemande.

C'est dans ce contexte qu'a été présentée une étude sur les défaillances des entreprises attributaires de marchés publics au Sénégal. Réalisée par le cabinet allemand Projekt-Consult GmbH avec l'appui de la KfW, cette analyse vise à identifier les causes des retards et manquements dans l'exécution des projets.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon M. Bao, cette étude s'inscrit dans un nouveau paradigme de gestion publique, qui oblige désormais les entreprises attributaires à justifier tout retard. Une réforme qui vise à renforcer la redevabilité, améliorer la performance des projets financés par les partenaires, et garantir une meilleure efficience de l'investissement public.