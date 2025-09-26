Sénégal: Réhabilitation de Mbeubeuss - Moussa Bala Fofana 'satisfait' de l'avancement des travaux

Dakar — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, s'est dit "satisfait" de l'avancement des travaux de transformation de la décharge de Mbeubeuss, dans le cadre du Projet de Promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides (PROMOGED), estimé à "plus de 25%".

"Nous sommes très satisfaits du travail effectué avec le respect des délais", a dit le ministre au cours d'une visite des chantiers du site, à la "veille d'une réunion de travail avec les partenaires".

"Avec cette évolution, nous pensons que les délais impartis, en juillet 2026, seront respectés", a-t-il soutenu, soulignant que ces "avancements" sont le fruit d'un nouveau plan mis en place par les nouvelles autorités pour faire face aux retards qui faisaient douter les partenaires.

"Nous avons mené des discussions avec nos partenaires pour mettre en place un plan de travail qui, aujourd'hui, devrait nous permettre, d'ici juillet 2026, d'avoir des résultats importants au niveau de ce site", a-t-il expliqué.

Les travaux ont connu une avancée "remarquable" avec le démarrage des opérations de terrassement, de compactage et de remodelage du massif avec une mise en œuvre effective sur 25 hectares, a dit M. Fofana.

Il y a également les travaux de mise en forme sur 6,2 hectares, l'installation de chantier en cours du centre de tri et de transfert et de l'unité de compostage.

Le projet portant sur 40 hectares représente environ 40% de l'ensemble du site pour un investissement avoisinant 20 milliards de FCFA.

Les travaux portent sur la construction d'un centre de tri et de transfert, d'une unité de valorisation et l'aménagement d'espaces verts et socio-collectifs, a dit le ministre.

Il a assuré que les intérêts des personnes qui travaillent sur le site seront "prioritaires".

"Dans le plan social qu'on mettra en place, que ce soit dans les centres d'enfouissement technique, ou dans les centres de tri, ceux qui aujourd'hui travaillent dans les déchets seront prioritaires", a-t-il dit.

Il signale que le gouvernement est ouvert à "un accompagnement, à une évolution, à une transition", insistant sur le fait que ce nouveau site sera doté d'une zone de récupération.