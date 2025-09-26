Sénégal: Mpox - 2 nouveaux cas enregistrés

Dakar — Deux nouveaux cas de Mpox, anciennement variole du singe, ont été enregistrés ce jeudi au Sénégal, portant à 4 le total des cas détectés dans le pays à ce jour, a-t-on appris des services de communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

"A ce jour, nous avons 4 cas positifs de Mpox dont deux nouveaux. Deux des tests des 20 cas contacts du cas positif résident au Sénégal, sont revenus positifs", a indiqué le docteur Amadou Sow, responsable de la communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

"Ce qui fait qu'on a actuellement 4 cas positifs et 38 cas contacts", a-t-il ajouté.

Le premier cas déclaré le 19 août est guéri.

Le Mpox est provoquée par le virus de la variole du singe, un orthopoxvirus structurellement apparenté au virus de la variole.

Les patients présentent initialement une éruption vésiculaire ou pustuleuse qui peut être douloureuse et s'accompagne souvent de fièvre, une sensation de malaise et une lymphadénopathie.

Le traitement est généralement symptomatique et potentiellement par des médicaments antiviraux. La prévention comprend la vaccination.