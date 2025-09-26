Sénégal: Amadou Ba condamne 'avec la plus grande fermeté' les violences autour du Kankourang

Dakar — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a condamné, jeudi, avec "la plus grande fermeté" les scènes de violences "inouies" ayant conduit à la perte en vies humaines au cours de la célébration des festivités marquant la sortie traditionnelle du Kankourang, jugeant de tels comportements "inexplicables et déplorables".

"Je condamne avec la plus grande fermeté de tels comportements inexplicables et déplorables qui désacralisent cet important élément du patrimoine culturel transnational, inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco depuis 2005 par le Sénégal et la Gambie", a-t-il déploré.

Des scènes de violences ayant entrainé la mort ont été constatées à Ngaparou dans le département de Mbour (ouest) et à Kolda (sud) lors de la sortie traditionnelle du kankourang, un rite d'initiation culturelle mandingue.

Dans un communiqué de presse transmis à la rédaction, le ministre estime que le Kankourang, "loin de prôner la violence, doit plutôt jouer un rôle d'éducation, voire de formation et de préparation des jeunes à la vie adulte".

Ce patrimoine joue aussi un rôle de régulation, de préservation et de sauvegarde de nos valeurs culturelles et sociales, a-t-il ajouté.

Selon Amadou Ba, les autorités administratives locales constatent et dénoncent l'écart qui se creuse de plus en plus entre la fonction traditionnelle de ce rite et ce qu'il tend à devenir au point de susciter souvent des mesures d'interdiction.

Pour le ministre de la Culture, ces violences engendrées par la sortie de ce personnage mythique des peuples de la Sénégambie constituent de plus en plus "une tâche sombre dans le rayonnement de la culture sénégalaise et une réelle menace à la crédibilité de ce rite du Kankourang".

Amadou Ba en appelle à la responsabilité des communautés détentrices et gardiennes de ce riche héritage culturel et à l'engagement individuel et collectif, notamment des entités en charge de la perpétuation de ce legs pour préserver et promouvoir cet instrument de cohésion sociale, de communion, et de transmission de savoir, de savoir-faire, savoir-être aux générations futures.

Il assure qu'il prendra toutes les mesures "appropriées" en rapport avec les autorités compétentes pour la préservation de ce patrimoine immatériel dans le "strict respect" des lois et règlements en vigueur.