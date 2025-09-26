Sénégal: Khady Gaye Diène veut que la FSF poursuive ses 'bonds en avant'

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a invité, jeudi, le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et son équipe à faire en sorte que le football sénégalais puisse continuer à faire "des bonds en avant" durant leur mandat.

"Pour ce mandat, notre football doit continuer à faire des bonds en avant, conformément à la vision de développement portée sur le sport par les plus hautes autorités de notre pays", a-t-elle dit.

La ministre de la Jeunesse et des Sports s'exprimait lors de l'installation officielle du président de la FSF Abdoulaye Fall et des membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football.

Khady Diène Gaye a félicité le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football et l'ensemble des membres du comité exécutif issu des renouvellement de ses instances, le 3 août dernier.

"Votre mission est immense, mais je suis convaincue que votre passion et votre dévouement vous permettront de la réussir. Vous êtes désormais les gardiens de l'avenir de notre football pour les quatre années à venir", a-t-elle lancé à Abdoulaye Fall et son équipe.

Pour mener à bien la mission qui lui a été confiée, la FSF doit travailler pour "une gouvernance transparente et démocratique", a dit la ministre de la Jeunesse et des Sports, soulignant que ce point "n'est pas une option, mais une exigence non négociable".

"Je réaffirme, solennellement, que l'État du Sénégal tient au respect strict de ce principe. Aussi, je vous engage, avec vos équipes et l'ensemble des acteurs, à travailler, dès à présent, à relever les nombreux défis", a insisté Khady Diène Gaye.

Elle a cité, au nombre des défis liés à la mission de la nouvelle équipe dirigeante de la FSF, "la modernisation du cadre juridique" pour adapter le football sénégalais aux exigences du sport moderne, ainsi que "le renforcement de l'organisation et de la professionnalisation de la gestion administrative de la fédération par l'utilisation de ressources humaines qualifiées".

De même a-t-elle insisté sur l'amélioration des conditions de pratique des footballeurs professionnels et amateurs, "par un soutien plus accru et un meilleur accompagnement des clubs et des ligues, et la mise en place des stratégies de financement innovantes, telles que le marketing ou le naming".

La création d'une chaine de télévision, le développement de la formation des différents acteurs et l'accompagnement à la reconversion des anciens footballeurs, constituent également des chantiers pour la nouvelle équipe de la Fédération sénégalaise de football, selon la ministre de tutelle.

Elle préconise par ailleurs l'implication de la Fédération sénégalaise dans la construction, la réhabilitation, la maintenance et la gestion des infrastructures sportives, et une gestion "plus rigoureuse et plus transparente" de la billetterie, lors des grandes rencontres, particulièrement à l'ère de la digitalisation.

La ministre de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs demandé la mise en place d'un comité technique devant travailler sur la candidature du Sénégal pour abriter l'édition 2029 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football.