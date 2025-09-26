Sénégal: La ville de Thiès lance des travaux de réfection de plus de 13 kilomètres de route

Thiès — La mairie de Thiès a lancé les travaux de réfection de 13 kilomètres de route dans la cité du rail, dans le cadre d'une stratégie globale, visant à prendre en charge les préoccupations des populations en termes de voirie urbaine.

"Depuis plusieurs semaines avec mes différentes équipes, nous avons sillonné la ville pour constater l'état des routes et au-delà du constat, dégager une stratégie qui pourra nous amener à prendre en charge cette préoccupation des populations de Thiès, afin de les satisfaire", a expliqué le maire Babacar Diop.

S'exprimant lors du lancement officiel de ces travaux, mercredi, il a rapporté avoir constaté, en parcourant à pied plusieurs avenues, des routes complètement dégradées, à reprendre totalement.

"Quand j'ai marché avec mes services pour évaluer, nous étions à plus de 13 km de routes détériorées dans la ville", a souligné le maire, précisant que sur l'avenue Aïnina Fall, à Bountou Dépôt, devant le commissariat central, vers Jules Sagna, dans la commune de Thiès-est, les routes sont "complétement dégradées" ou truffées de nids-de-poule.

"Nous avons une stratégie, d'abord pour réhabiliter des routes entièrement défectueuses, et ensuite une autre pour régler, de manière plus efficace, le problème des nids-de-poule", a expliqué Babacar Diop.

"Nous avons une nouvelle approche pour la prise en charge de ces problèmes de nid-de-poule au niveau de certaines routes et aujourd'hui, nous débutons ces travaux au niveau de Aïnina Fall et de Bountou Dépôt", a-t-il expliqué.

Il assure que l'entreprise en charge des travaux compte "travailler nuit et jour, 20 heures sur 24".

"Je compte sur la mobilisation de tous les Thiéssois, la mobilisation citoyenne des fils de Thiès, de toutes les entreprises qui sont au niveau de Thiès, de l'expertise de la ville de Thiès, pour que chacun apporte sa contribution, afin qu'on puisse refaire les routes", a lancé M. Diop.

Selon l'édile, la ville a dégagé pour cela une enveloppe de 500 millions de FCFA, même s'il admet que ce montant "ne peut pas régler le problème de l'ensemble des routes".

D'où son appel à l'expertise locale, aux entreprises installées à Thiès, ainsi qu'aux fils de cette ville.

"Je pense que nous avons une bonne stratégie, si chacun apporte sa contribution, nous réussirons des choses extraordinaires", a-t-il dit.