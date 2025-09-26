Sénégal: Abdoulaye Fall - 'Notre mandat sera guidé par le projet PRAXIS'

Dakar — Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a assuré jeudi que son mandat sera guidé par le projet qu'il avait présenté lors de sa campagne pour le renouvellement des instances de de l'instance qu'il dirige désormais.

"Notre mandat sera guidé par le projet stratégique PRAXIS, structuré autour de cinq axes majeurs que sont la gouvernance, le développement technique, les infrastructures, l'inclusion sociale et le financement", a-t-il dit.

Abdoulaye Fall s'exprimait lors de son installation officielle par la ministre de la Jeunesse et des Sports Khady Diène Gaye, en même temps que les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football.

Le "contrôle-passe" est la philosophie qui a inspiré le programme PRAXIS, selon Abdoulaye Fall.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Dans le football, le contrôle-passe est l'action fondamentale qui permet de maîtriser le ballon et d'assurer la continuité du jeu. Pour la FSF, le contrôle signifie la maîtrise des ressources, la bonne gouvernance et la transparence", a-t-il expliqué.

La passe, dans cet esprit, "symbolise la transmission, le partage d'opportunités, l'investissement dans la jeunesse et le développement de nos ligues et districts", a ajouté le président de l'AS Bambey.

"Le contrôle-passe sera notre levier de développement, assurant la transition d'un succès ponctuel à une performance structurelle et durable du football sénégalais", a promis le nouveau président de la FSF.

Selon lui, la victoire de sa coalition lors des renouvellements des instances de la Fédération sénégalaise de football est "le fruit d'un engagement sans faille et d'une vision partagée pour un football sénégalais plus fort et plus structuré".

"Les résultats de ce renouvellement des instances de la FSF parlent d'eux-mêmes. Nous avons remporté la majorité absolue de 85% des districts, soit 39 sur 46, et 11 des 14 ligues régionales, prouvant l'adhésion de la base à notre projet", a poursuivi Abdoulaye Fall.

"Le soutien fut également massif au niveau des groupements d'acteurs (entraîneurs, arbitres, joueurs) et des groupements associés, qui ont vu en nous la meilleure garantie pour l'avenir de leurs intérêts. Soit 8 sur 10 groupements au total et 322 voix à 30 des suffrages valablement exprimés au second tour", a-t-il insisté.

Abdoulaye Fall a souligné que cette adhésion conforte la légitimité de la nouvelle équipe qu'il dirige et l'engage "plus que jamais, à concrétiser les promesses faites à l'ensemble de la famille du football".