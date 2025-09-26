Sénégal: Installation de la fédération sénégalaise de football - Khady Diène Gaye fixe le cap à Abdoulaye Fall

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye a procédé hier, jeudi 25 septembre, à l'installation du nouveau Bureau exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF). À cette occasion, il a rappelé à la nouvelle équipe les défis à relever pour le développement du football sénégalais. Non sans rendre un homme au présidant sortant de la FSF, Me Augustin Senghor.

« Pour ce magistère, notre football doit continuer à faire des bonds en avant, conformément à la vision de développement portée sur le sport par les plus hautes autorités de notre pays ». C'est le message de la ministre de la Jeunesse et des Sports, à l'endroit de la nouvelle équipe de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Khady Diène Gaye s'exprimait hier, jeudi 25 septembre, à l'occasion de l'installation du nouveau comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Après avoir félicité les nouveaux membres du Bureau exécutif, elle a rappelé les chantiers du football sénégalais.

Bonne gouvernance et transparence

« Dans ce chantier, votre travail, en tant que fédération, est essentiel. Vous êtes au coeur de l'écosystème sportif, vous animez et faites grandir le mouvement sportif, des clubs de base jusqu'à l'élite », a-t-elle déclaré.

Elle invite le nouveau bureau à la transparence. « Pour mener à bien cette mission, une gouvernance transparente et démocratique n'est pas une option, mais une exigence non négociable. Je réaffirme, solennellement, que l'État du Sénégal tient au respect stricte de ce principe », a fait savoir Khady Diène Gaye. Dans le cadre du développement du football sénégalais, elle engage les acteurs à relever plusieurs défis liés à la « modernisation du cadre juridique pour adapter notre football aux exigences du sport moderne », au « renforcement de l'organisation et de la professionnalisation de la gestion administrative de la fédération par l'utilisation de ressources humaines qualifiées », à « l'amélioration des conditions de pratique des footballeurs professionnels et amateurs, par un soutien plus accru et un meilleur accompagnement des clubs et des ligues ». Parmi les défis, il y a également la « gestion plus rigoureuse et plus transparente de la billetterie, lors des grandes rencontres, particulièrement à l'ère de la digitalisation », la « mise en place d'un comité technique pour travailler sur la candidature du Sénégal pour l'accueil de la CAN 2031 », la « finalisation du stade Demba Diop très rapidement ».

« Notre mandat sera guidé par le projet stratégique Praxis »

Prenant la parole, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall a rappelé ses ambitions pour le football sénégalais. « Notre mandat sera guidé par le projet stratégique PRAXIS structuré autour de cinq axes majeurs que sont : la gouvernance, le développement technique, les infrastructures, l'inclusion sociale et le financement », a-t-il souligné. Abdoulaye Fall a profité de l'occasion pour plaider un « accompagnement accru » pour les clubs qualifiés pour les compétitions africaines. « Le soutien de l'Etat à ces clubs représente un investissement stratégique. En les aidant à dépasser le premier tour, nous leur permettons d'accéder à des Prize Money substantiels, augmentant ainsi significativement leurs capacités financières », a souligné Abdoulaye Fall. Mieux, ajoutera-t-il, « cet apport est essentiel pour une meilleure prise en charge de nos jeunes talent, évitant ainsi leur départ précoce et non encadré, en renforçant structurellement l'ensemble de notre écosystème ».

«Faire de la Fédération une maison de rassemblement et d'innovation »

Pour sa part, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, Ibrahima Wade, membre du Comité national olympique et sportif sénégalais estime qu'en procédant à l'installation du nouveau Bureau exécutif de la FSF, « l'Etat du Sénégal, à travers la tutelle des Fédérations sportives, sanctuarise les règles et principes de bonne gouvernance qui doivent être érigés en Dieu Système dans la gestion du sport national ». « En cela, le CNOSS est en parfaite symbiose avec ces exigences majeures, et exhortent les fédérations et groupements sportifs à poursuivre dans la dynamique », a fait savoir Ibrahima Wade, selon qui, « au-delà d'une simple installation, c'est un acte de confiance et d'espérance pour l'avenir de notre football et, plus largement, pour le sport de notre pays qui est posé ».

Et pour cause, « elle se déroule à une étape où notre équipe nationale A vient, une fois de plus, de rappeler au monde que le Sénégal du football est un pays de résilience et de conquête, en se hissant à la tête de son groupe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, incarnant ainsi l'esprit combatif qui reste encore la marque d'identité de nos Lions du football ».

S'adressant au président de la Fsf, Ibrahima Wade déclare : « Vous avez l'opportunité de faire de la Fédération une maison de rassemblement et d'innovation, où la formation, la structuration économique et la créativité irriguent tout le football, des quartiers populaires aux plus hautes compétitions ».

« Je saisis l'occasion pour rendre un hommage appuyé au Président sortant, Maître Augustin Senghor et aux membres de son équipe pour les joies et moments de fierté qu'ils nous ont procurés », conclut le représentant de Mamadou Diagna Ndiaye.

Mme Dione encense Me Senghor

Après avoir fixé le cap à Abdoulaye Fall, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, Mme Dione a rendu un hommage à l'ancien président de Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor lors de l'installation du nouveau Bureau exécutif de la FSF. « Si le football sénégalais a su se faire une place de choix sur l'échiquier footballistique continental et mondial, c'est grâce à l'engagement et à la détermination de femmes et d'hommes qui ont oeuvré sans cesse pour son rayonnement. C'est pourquoi, vous me permettrez de rendre un hommage mérité et appuyé au nom du président de la République et de toute la nation, à Monsieur Augustin Emmanuel Senghor ainsi que l'ensemble des membres du Comité exécutif sortant pour leurs réalisations », a-t-elle déclaré. Selon Khady Diène Gaye, « les titres remportés ces dernières années ont contribué au renforcement de la cohésion nationale et à un meilleur positionnement de notre pays au niveau international ».