Sénégal: Crues du fleuve Sénégal - Diamel à son tour submergé après Bakel et Kanel

26 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Pape Moctar Ndiaye

Selon le bulletin hydrologique du bassin du fleuve Sénégal publié ce jeudi 25 septembre 2025, « le niveau du Bafing à Manantali (amont du barrage) est de 208,32 m ». Alors que la cote normale de la retenue est fixée à 208,05 m IGN, le débit lâché par Manantali s'élève à 1814 m³/s, contre seulement 214 m³/s à la même date l'an dernier.

Le document, qui signale une baisse de trois centimètres à Bakel, indique que « le plan d'eau, à la cote de 10,45 m le 24 septembre, se situe ce matin à 10,42 m contre 9,97 m en 2024 ». En revanche, le fleuve continue de grossir à Matam et Podor. À Matam, où la cote d'alerte de 8 m a été franchie, le niveau est désormais de 8,47 m contre 8,44 m la veille à 8 h. La même tendance haussière est observée à Podor, où « le plan d'eau mesurait 5,21 m le 24 septembre à 8 h, et atteint ce matin 5,22 m contre 5,07 m en 2024 ». À Bakel, Matam et Podor, ces crues ont provoqué des débordements, submergeant routes et habitations à Arounda, Yaféra, Golmy, Ballou dans le département de Bakel, et à Dembancané dans celui de Kanel.

Depuis hier, le village de Diamel, dans la commune de Matam, subit à son tour la déferlante des eaux issues du barrage. Trente maisons situées en zone basse sont envahies. « L'eau a pénétré nuitamment dans les chambres, les latrines et les enclos du bétail, contraignant encore une fois les habitants à l'exode », déplore Hamady Diaw, membre de l'association de développement local. Un recensement, non exhaustif, fait état d'une cinquantaine de sinistrés provisoirement relogés à l'école du village. L'an passé déjà, Diamel avait été fortement affecté par les crues du fleuve Sénégal : plusieurs habitations et artères principales avaient été submergées, obligeant les riverains à recourir aux pirogues pour circuler.

