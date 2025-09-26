Sénégal: Soutien à l'inclusion financière - Le FIMF équipe 42 institutions

Une quarantaine d'institutions de microfinance ont reçu hier, à Diamniadio, du Fonds d'impulsion de la microfinance des équipements destinés à améliorer leurs performances et soutenir l'inclusion financière. Une cérémonie de remise présidée par le directeur de cabinet en présence de la directrice du FIMF.

Dans le cadre de la promotion de l'inclusion financière et la sécurisation des opérations, le Fonds d'Impulsion de la microfinance a doté 42 IMF de petite taille de matériels et d'équipements. Il s'agit d'une dotation en matériels de bureau et informatique, de systèmes de gestion adaptés mais aussi de détecteurs de faux billets pour leur permettre de faire face aux risques liés à leur activité. Ces 42 institutions installées dans différentes régions du pays ont reçu, chacune, un lot composé d'ordinateurs, d'imprimantes, de terminaux de paiement électronique (TPE), de détecteurs de faux billets, de mobiliers de bureau mais également de systèmes d'information et de gestion (SIG) adaptés. Ces équipements viennent à répondre à des besoins identifiés à la suite d'une enquête menée sur l'ensemble du territoire et qui avait permis de lister 77 institutions de petite taille dans le besoin.

Selon la directrice du FIMF, ces institutions de petite taille sont des leviers importants pour l'atteinte des objectifs de l'inclusion financière, d'où l'importance de les doter d'instruments de performance afin de leur faciliter la mission. « Les Institutions de Microfinance (IMF) sont des leviers essentiels dans la promotion de l'inclusion financière. Par conséquent, il est important de les capaciter sur le plan technique et matériel pour améliorer leurs performances. ... L'appui des IMF de petite taille en Système Informatisé de Gestion (SIG) était également une demande qui permet de faire des reportings en conformité avec les instructions de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) » a soutenu Mme Ndela Diouf. C'est ce qui explique le choix du FIMF de nouer un partenariat avec l'entreprise SUN TELECOM, éditeur de la solution YNOVER CBS pour un montant de trente-quatre millions (34.000.000) de francs CFA. Il s'agit à travers cette solution de permettre aux institutions en question de pouvoir répondre aux exigences de la Banque centrale pour un reporting fiable de leurs activités.

Au nom du ministre de la microfinance, le directeur de Cabinet Mamadou Ndiaye a salué la mise à disposition de ces équipements qui participent à l'amélioration des performances des instituions mais de faciliter l'inclusion. En effet, pour M. Ndiaye, ces équipements « s'inscrivent dans les orientations de l'Agenda national de transformation « SÉNÉGAL 2050 », qui encourage la synergie entre les différents acteurs. Le FIMF continue ainsi de jouer un rôle clé dans l'accompagnement technique et financier des IMF, essentiel à la performance de l'ensemble du secteur ».