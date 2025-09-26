Pour soutenir les populations victimes des inondations et crues, la fondation Sonatel a déployé son Plan Solidarité en Urgence (SUR). Le Plan SUR 2025 mobilise des moyens matériels, alimentaires et d'hygiène pour soulager les familles sinistrées et renforcer la capacité d'intervention des services de secours.

La Fondation Sonatel a lancé et finalisé son Plan Solidarité en Urgence (Plan SUR), un dispositif d'appui humanitaire destiné à accompagner les populations sinistrées par les inondations et crues cette année. « Ces catastrophes naturelles qui frappent plusieurs régions du Sénégal, provoquent des dégâts matériels considérables, handicapent la vie quotidienne normale et exposent les familles à des conditions précaires. Face à cette situation récurrente, la Fondation Sonatel confirme son engagement en apportant un soutien concret, planifié et coordonné avec les autorités compétentes », rapporte un communiqué qui nous est parvenu hier, jeudi 25 septembre.

Selon la source, le Plan SUR 2025 s'inscrit dans une dynamique de partenariat renforcé avec le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA), chargé de la prévention des inondations et des crues, et la Direction Générale de l'Administration Territoriale (DGAT), en charge de l'organisation des secours. « Cette collaboration garantit une prise en charge efficace des solutions d'urgence et un déploiement adapté aux réalités locales. Elle traduit la volonté de la Fondation Sonatel d'agir en synergie avec les institutions publiques pour répondre aux attentes des populations », souligne le communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Plan SUR 2025 mobilise des moyens matériels, alimentaires et d'hygiène pour soulager les familles sinistrées et renforcer la capacité d'intervention des services de secours. Les dons sont composés d'électropompes de 120 m³, indispensables pour accélérer l'évacuation des eaux dans les zones inondées ; de coffrets électriques permettant une utilisation sécurisée et durable des équipements ; de tenues de pluie destinées aux équipes de terrain mobilisées dans des conditions difficiles ; de denrées alimentaires de première nécessité (riz, mil, huile, sucre, eau etc.), pour assurer la subsistance immédiate des ménages ; de kits d'hygiène, essentiels pour préserver la santé des familles et réduire les risques sanitaires liés aux inondations.

Selon la source, ces apports répondent à une double exigence : assurer un soulagement immédiat pour les sinistrés tout en renforçant la résilience collective face aux catastrophes récurrentes. Le Plan SUR est mis en oeuvre dans plusieurs régions sévèrement impactées par les pluies. Les opérations de distribution débutent à Diourbel-Touba, puis se poursuivent à Saint-Louis-Podor, Matam, Tambacounda-Bakel et Kaolack, avant de s'achever à Dakar. « Ce déploiement progressif permet de cibler les zones les plus vulnérables, d'assurer une meilleure répartition des ressources et de toucher un large nombre de bénéficiaires à travers le pays », lit-on dans le document.