Sénégal: Haute cour de justice - Mansour Faye placé sous contrôle judiciaire

Après quatre mois passé dans les liens de la détention provisoire, l'ancien ministre et beau-frère de l'ancien président de la République Macky Sall a humé l'aire de la liberté. Amadou Mansour Faye a été placé sous contrôle judiciaire par la commission d'instruction de la Haute Cour de Justice dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds d'aide alimentaire destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Placé sous mandat de dépôt le 26 mai 2025, dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds d'aide alimentaire destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'ancien ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, Mansour Faye, remis en liberté à la suite d'une demande de liberté provisoire introduite par ses après sa comparution devant la Haute Cour en début de semaine est toutefois placé sous contrôle judiciaire.

Avec cette décision il devra dorénavant observer à un certain nombre d'obligations, telles que l'interdiction de se prononcer sur le dossier, de quitter le territoire et l'obligation de se présenter tous les vendredis aux greffes de la Cour suprême.

Cette décision d'après son avocat Me Amadou Sall joint par l'Agence de presse sénégalaise (APS) à la suite de « contestations sérieuses » faites par M. Faye des faits à l'origine de sa détention, « la chambre d'instruction de la Haute Cour de justice a ordonné une mainlevée de son mandat de dépôt », a-t-il expliqué. Il a cependant précisé que son client ne porte pas de bracelet electronique contrairement à ce qui a été relayé dans la presse.

Arrêté à la suite de sa comparution devant la chambre d'accusation de la Haute Cour de justice, le Maire de Saint-Louis était placé sous mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d'intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité.

Il faut rappeler que dans cette affaire, Mansour Faye est poursuivi sur de présumées « infractions financières » liées à sa gestion des fonds du Programme de résilience économique et sociale (PRES) alloués à son ministère dans le cadre du Fonds Force Covid-19, pour un montant de 2,7 milliards de Francs CFA.

De son côté son avocat, Me El Hadj Diouf, a salué une décision « sage et équilibrée » de la justice, tout en rappelant que son client conteste fermement l'ensemble des accusations. « Monsieur Faye est confiant dans la suite de la procédure. Il entend collaborer pleinement avec la justice pour faire éclater la vérité », a déclaré le conseil à la sortie du palais de justice.