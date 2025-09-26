Togo: Deux nouveaux députés intègrent le Parlement communautaire

26 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Séna Alpui (UFC, opposition) et Innocent Kagbara (PDP, opposition) font leur entrée au Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

Ils rejoignent dans cette institution plusieurs de leurs collègues : Patrick Bolouvi (UNIR), Sénou Soklingbé (UNIR) et Mémounatou Ibrahima (UNIR). Cette dernière président le Parlement.

Organe consultatif et représentatif de la Cédéao, le Parlement a pour mission de donner une dimension démocratique au processus d'intégration ouest-africaine.

Composé de représentants des parlements nationaux des 15 États membres, il se réunit régulièrement pour examiner des sujets majeurs tels que la sécurité régionale, la gouvernance démocratique et les droits humains, le développement économique et social et l'intégration politique et commerciale en Afrique de l'Ouest.

S'il ne dispose pas de pouvoir législatif contraignant, ce Parlement communautaire joue un rôle central en émettant des avis, en débattant des politiques communautaires et en représentant la voix des citoyens ouest-africains.

