Sénégal: Un officiel appelle à la réhabilitation de la carrière de sable de Tattaguine

25 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Une mission de la direction régionale de l'Energie et des Mines de Fatick (centre) a visité jeudi, une ancienne carrière de sable de la commune de Tattaguine, suggérant de trouver les voies et moyens de la réhabiliter.

"Nous avons visité cette ancienne carrière de sable de Tattaguine pour voir les voies et moyens de la réhabiliter. Nous devons trouver un moyen de la rendre utile pour la communauté", a expliqué Gane Thiaw, directeur régional de l'Energie et des Mines de Fatick.

Il a visité des carrières de sable à l'abandon dans le cadre des journées portes ouvertes organisées par la direction régionale des Energies et des Mines.

M. Thiaw a déploré la prolifération des carrières de sable dans la zone de Tattaguine, qui constitue, selon lui, une "préoccupation" des populations locales.

Il a ainsi invité les communautés à "dénoncer les exploitants" pour préserver l'environnement.

"Beaucoup d'exploitations sont notées et il est important, aujourd'hui, de lutter contre le phénomène à travers la sensibilisation", a-t-il ajouté.

De son côté, le chef de la division régionale de l'Environnement et des Etablissements classés de Fatick, Ahmed Ngagne Diagne, a noté une "dégradation très avancée de l'écosystème" causée par les carrières clandestines.

Il a appelé à prendre des mesures pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus.

