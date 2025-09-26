Sénégal: Emigration irrégulière - Une baisse notée dans les flux migratoires vers les Îles Canaries, en 2025

Saly — Le secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre l'immigration irrégulière (CILMI), Modou Diagne, a relevé, jeudi, à Saly (ouest), "une baisse du flux migratoire vers les Îles Canaries", en Espagne, en 2025, comparé à l'année dernière.

"Les Subsahariens qui sont arrivés aux Îles Canaries à cette période (septembre 2025) se chiffre à 7.204, alors qu'à la même période de l'année passée, on était à 12.103 migrants subsahariens. Donc, il y a une baisse du flux migratoire vers les Îles Canaries", a dit M. Diagne.

"Nous avons vu, depuis quelques jours, une ou deux pirogues interceptées par la marine. C'est peut-être la raison pour laquelle nous pouvons penser qu'il y a une recrudescence, mais c'est tout à fait le contraire", a souligné le secrétaire permanent du CILMI.

Il présidait un atelier sur "Le rôle des médias dans la préservation du trafic illicite de migrants, selon une approche basée sur les droits humains", organisé par le CILMI, en partenariat avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime et l'Association des journalistes en migration et sécurité du Sénégal (AJMS).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Environ "2.965 migrants ont été interpellés et 39 pirogues interceptées", depuis le début de l'année 2025, en plus de l'interpellation et du défèrement de 74 personnes - des convoyeurs ou encore des passeurs - devant le Pool judiciaire [financier]", a-t-il ajouté.

À pareil moment de l'année passée (2024), "nous étions à 3 606 personnes interpellées et 718 pirogues interceptées par les forces de défense et de sécurité", a noté l'officiel.

Modou Diagne a souligné, par ailleurs, que "beaucoup d'efforts ont été faits par l'État du Sénégal, notamment avec la coordination du CILMI, dans la sensibilisation et la surveillance des frontières, avec les forces de défense et de sécurité, notamment la marine nationale, aidée de l'armée de l'air, de la police nationale et la gendarmerie".