Sénégal: La journée internationale de la langue Soninké fêtée à Bokidiawé

25 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bokidiawé — La communauté Soninké de Bokidiawé, dans le département de Matam (nord), a célébré, jeudi, la journée internationale dédiée à cette langue, à travers des spectacles et autres expositions de produits et objets ayant trait à la culture Soninké.

Des hommes et des femmes se sont succédé sur la scène installée au milieu du village pour des chants et danses en présence de plusieurs notables de Bokidiawé et du député Banta Wagué (majorité), originaire du village.

Des tissus, des outils traditionnels comme des lampes-tempête, du matériel de chasse ont été exposés et expliqués au public.

"Cette journée permet de mettre en lumière la culture Soninké, qui est une langue rare. C'est dans ce sens que de grandes personnalités ont fait la demande auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour qu'une journée soit dédiée à cette langue", a expliqué le parlementaire.

Il a signalé que c'est seulement de cette manière que la "langue Soninké pourra être connue davantage, à travers sa culture et ses traditions".

Saluant la reconnaissance de cette langue par les autorités sénégalaises, l'élu s'est félicité du fait que cette journée coïncide avec le mois national de l'alphabétisation, qui est en cours.

Banta Wagué a plaidé pour un accompagnement de l'Etat dans l'organisation de cette journée surtout sur le plan logistique et financier.

A noter que cette langue est parlée dans plusieurs villages des départements de Matam et de Kanel.

