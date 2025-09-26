Burkina Faso: IIIe édition du Championnat national de pêche sportive - Top départ au barrage de Bazèga, les 26 et 27 septembre 2025

Le commissariat général de la pêche sportive a, au cours d'une conférence de presse, mercredi 24 septembre 2025, à Ouagadougou, officiellement lancé la IIIe édition du Championnat national de pêche sportive (CNPS) prévu se tenir, les 26 et 27 septembre 2025, au barrage de Bazèga (région du Nazinon).

Le Championnat national de pêche sportive (CNPS) est à sa IIIe édition. Au cours d'une conférence de presse, mercredi 24 septembre 2025, à Ouagadougou, le commissariat général de la pêche sportive a officiellement lancé l'évènement prévu se tenir, les 26 et 27 septembre 2025, au barrage de Bazèga dans la commune rurale de Toécé (région du Nazinon). Le CNPS se tient sur le thème : « Pêche sportive et développement du tourisme local », selon le commissaire général de la pêche sportive, Soumaila Ayo Azenwo, également président du comité d'organisation.

« La pêche sportive est une discipline que nous tentons de promouvoir au Burkina Faso pour protéger nos plans d'eau et préserver notre patrimoine halieutique. Au-delà de l'aspect compétitif et ludique, le CNPS se positionne comme une vitrine essentielle pour la préservation des écosystèmes aquatiques et une opportunité unique de valoriser le potentiel touristique local », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que le Burkina Faso, bien que dépourvu de côtes maritimes, dispose de plus de 1 200 plans d'eau répartis entre les Périmètres halieutiques d'intérêt économique (PHIE), les concessions de pêche, les fleuves, les aires protégées et les mares où peut se pratiquer la pêche sportive. Le thème, a renchéri Soumaila Ayo Azenwo, démontre qu'au-delà de son caractère « loisir et sport », la pêche est un moyen de magnifier le tourisme local.

Quid du choix du barrage de Bazèga

« Le choix du barrage de Bazèga n'est pas anodin. Cons- truit en 1957, cet ouvrage hydraulique historique, véritable poumon économique de la province, est aujourd'hui confronté à l'usure du temps et à des pratiques d'exploitation non durables. En organisant le championnat sur ce site, les organisateurs lancent un appel pressant à la prise de conscience collective pour la sauvegarde de cet espace vital, menacé de dégradation progressive », a répondu le commissaire général de la pêche sportive, à la question posée par la presse.

Le championnat mettra en lumière des pratiques modernes et responsables telles que le « catch and release » (capturer et relâcher), garantissant une gestion durable des ressources halieutiques, à ses dires. « Le CNPS est, entre autres, une alerte à l'opinion nationale, aux autorités locales et surtout aux usagers, de la disparition probable du barrage de Bazèga si rien n'est fait », a soutenu Soumaila Ayo Azenwo. Aussi, a-t-il ajouté, ce sera l'occasion de mener des actions en faveur de la promotion et la préservation de l'écosystème aquatique des étangs et des points d'eau, la protection de l'environnement ainsi que la promotion du tourisme local.

La IIIe édition du CNPS est organisée en partenariat avec l'Association des pêcheurs à la ligne du Faso. Le sponsor officiel est l'Association russo-burkinabè « African Initiative » avec à la clé, la participation de Cubains et de Russes qui se sont inscrits. A écouter Soumaila Ayo Azenwo, durant ces 48h, en plus de la compétition, une école de pêche qui vise à apprendre la bonne pratique de la pêche, est prévue avec un trophée et la somme de 75 000 F CFA pour le vainqueur de la compétition, 50 000 F CFA pour le 2e et 25 000 F CFA pour le 3e. Le commissaire général de la pêche sportive a, par ailleurs, invité la population à adhérer en s'inscrivant à cette IIIe édition du CNPS.

« En plus des vertus de la pêche sportive qui allie passion et patience, concentration et dextérité pour prendre un poisson, elle constitue un moyen efficace de sensibilisation à la protection des plans d'eau chèrement acquis et de notre patrimoine halieutique et aquatique », a-t-il lancé. Les frais de participation au CNPS 2025 s'élèvent à 5 000 F CFA et donne droit à un permis de pêche valable 1 an. Les poissons pêchés seront relâchés après avoir été enregistrés et validés par le comité d'organisation.