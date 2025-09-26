Burkina Faso: Tourisme et Hôtellerie - Des potentialités du pôle de croissance de Bagré présentées aux professionnels du tourisme

Dans le cadre du 15e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie (SITHO), l'agence nationale de promotion du tourisme « Faso Tourisme » a organisé un voyage touristique dénommé « Educ'tour » du 21 au 24 septembre 2025 dans la région du Nakambé. A l'occasion, des professionnels du tourisme et de médias ont visité plusieurs sites au pôle de croissance de Bagré les 23 et 24 septembre 2025.

Le pôle de croissance de Bagré avec ses infrastructures hydroélectriques, ses plaines aménagées pour l'agriculture et son centre écotouristique constitue un lieu d'attraction des visiteurs. Pour montrer les potentialités du pôle, des professionnels du tourisme ont séjourné à Bagré les 23 et 24 septembre 2025. C'était à l'occasion d'un voyage touristique dénommé « Educ'tour » organisé par l'agence nationale de promotion du tourisme « Faso Tourisme » du 21 au 24 septembre dans la région du Nakambé.

Cette sortie qui s'inscrit dans le cadre de du 15e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie (SITHO) a mobilisé une trentaine de personnes constituées des Tours opérateurs, des agences de voyages et de tourisme et des acteurs des médias venus du Burkina Faso, du Mali, du Cameroun, de la Côte d'ivoire, de l'Afrique du Sud et de la France. Ainsi, elles ont visité la centrale hydro-électrique, le centre d'élevage piscicole à cage flottante, une ferme piscicole où un site est réservé à la pêche sportive, un centre d'étuvage de riz, un champ de cacao et de bananiers et le centre écotouristique.

Le barrage de Bagré a une capacité d'1,720 milliard de m³ d'eau et une superficie de 28 500 hectares. L'infrastructure dont la construction a débuté en 1989 et la mise en eau effectuée en juillet 1992, fait aujourd'hui la fierté de la localité. Selon le responsable de la division exploitation de l'infrastructure hydroélectrique, Issaka Kaboré, la première vocation du barrage est l'agriculture. « Si la cote atteint 226, 70 m, nous arrêtons la production de l'électricité au profit de l'agriculture », a-t-il précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La pêche sportive, une réalité à Bagré

Le pôle de croissance dispose d'un centre d'élevage piscicole. Fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine Taiwan, le centre a pour vocation la production et la commercialisation des alevins. Selon le chef du centre Bassory Ouattara, sa structure produit par an plus d'un million d'alevins. La production de poissons à cage flottante est aussi pratiquée à Bagré. Elle a été lancée le 20 juillet 2024, a indiqué le chef de l'unité technique du périmètre halieutique du plan d'eau de Bagré, Boalidjoa Ouali.

Il a aussi souligné que plus de 250 cages flottantes sont installées sur le plan d'eau et exploitées par 80 exploitants privés. « Les récoltes ont commencé le 20 décembre 2024 et nous sommes aujourd'hui autour de 200 tonnes de poissons produits », a-t-il assuré. En sus de la production de poissons à cage flottante, d'autres promoteurs pratiquent d'autres types de pisciculture. C'est le cas de Souleymane Yougbaré dont la ferme est spécialisée dans la production d'alevins de poissons dans des bassins piscicoles. Il est aussi spécialisé dans la promotion de la pêche sportive.

A l'occasion, l'équipe s'est adonnée à la pratique qui demande la patience et une concentration. Certains ont su tirer leur épingle du jeu en péchant de gros poissons. Les visiteurs ont aussi découvert le Centre Eco-Touristique où ils ont passé deux nuits. Le centre est un complexe hôtelier à vocation touristique et d'éducation environnementale. Il dispose de salles d'hébergement, de salles de conférence, d'un restaurant, d'une piscine, d'une plage artificielle et d'un espace de jeux pour enfant.