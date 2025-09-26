Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Le Groupement d'escorte et d'honneur de la gendarmerie apporte son soutien

26 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Aly Sawadogo et Soukriya Nacro

Le Groupement d'escorte et d'honneur de la Gendarmerie nationale, corps de la gendarmerie mis à la disposition de la présidence du Faso, a offert 10 tonnes de ciment et du matériel à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, jeudi 25 septembre 2025, à Ouagadougou.

Dans la dynamique d'apporter sa contribution à la construction du pays, le Groupement d'escorte et d'honneur de la Gendarmerie nationale, corps de la gendarmerie mis à la disposition de la présidence du Faso, a fait don de 10 tonnes de ciment et de matériel pour soutenir l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. Le matériel est composé de pelles, brouettes... La remise a eu lieu, jeudi 25 septembre 2025, à Ouagadougou. Le porte-parole du groupement, l'adjudant-chef, Idriss Ilboudo, a indiqué qu'en plus du don, leur équipe effectuera des Travaux d'intérêt général. A cet effet, il a expliqué qu'outre le personnel présent sur le site de l'initiative, des agents ont été déployé au sein du Mémorial Thomas-Sankara pour la pose des pavés.

« L'Initiative présidentielle Faso Mêbo est une initiative appréciée et soutenue

par tous les Burkinabè », a-t-il relevé. M. Ilboudo a donc lancé un appel aux filles et fils du pays des Hommes intègres à s'unir pour la construction d'un Burkina où il fait bon vivre. L'adjudant-chef a indiqué que le Groupement d'escorte et d'honneur de la gendarmerie nationale est composé de trois entités, l'Escadron musique, l'Escadron d'honneur et l'Escadron motocycliste. La présence de l'escadron musique a égayé le public sur les lieux. Pour M. Ilboudo cette animation musicale contribuera à motiver les collègues qui effectuent les travaux physiques sur place.

