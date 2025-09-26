Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Les VDP du Kénédougou donnent 10 tonnes de ciment

26 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Jessica Rabo

La coordination provinciale des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) du Kénédougou (région du Guiriko) a remis 10 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mêbo, le samedi 20 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso.

En plus de leur engagement aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la reconquête du territoire national, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la province du Kénédougou ne veulent pas rester en marge des actions de développement du pays. En effet, leur coordination provinciale a répondu à l'appel lancé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la construction du pays, en remettant dix tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mêbo.

Le don a été reçu par le responsable de la coordination de Faso Mêbo de la région du Guiriko, le capitaine Mahamadou Hema, le samedi 20 septembre 2025, au siège de Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso.

Selon le porte-parole de la coordination provinciale des VDP du Kénédougou, Moussa Traoré, ce geste vise à accompagner l'initiative présidentielle lancée par le président du Faso à chaque Burkinabè pour le développement du pays, surtout en tant qu'acteurs majeurs de la lutte pour la reconquête du territoire national. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des Burkinabè à l'union afin de construire le pays.

« C'est l'occasion pour moi de demander à tous les Burkinabè de mettre les mains dans la pâte et de se joindre à l'initiative présidentielle Faso Mêbo afin de bâtir notre pays, le Burkina Faso », a-t-il laissé entendre.

Le responsable de la coordination de Faso Mêbo de la région du Guiriko, le capitaine Mahamadou Hema, n'a pas manqué de féliciter et de saluer ce geste de la coordination provinciale des VDP du Kénédougou, tout en les invitant à plus de rigueur au travail pour la reconquête du territoire national.

