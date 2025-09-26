Gabon: Rencontre bilatérale Gabon/Turquie - Zita Oligui Nguema à l'honneur

À l'invitation de Son Excellence Madame Emine Erdoğan, Première Dame de la République de Turquie, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema a eu l'honneur de visiter, à la Mission permanente de la République de Turquie auprès des Nations Unies (Turkish House), l'exposition Anadoludakiler "Treasures Behind the Doors of Anatolia".

"J'y ai découvert bien plus que des trésors matériels : un art de vivre qui honore la terre, la mémoire des peuples et la transmission. Un dialogue qui résonne avec notre mission au Gabon : préserver , valoriser et partager ce qui fonde notre identité" .

Pour Zita Oligui Nguema, cette rencontre illustre et renforce les liens d'amitié et de coopération culturelle et durable entre le Gabon et la Turquie.