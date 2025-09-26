Gabon: Le Chef de l'État s'entretient avec le Président Exécutif du Conseil ECAM et la Représentante du Groupe Omatapalo

Dans le cadre de sa participation à la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a poursuivi ce jour à New York un agenda économique et diplomatique marqué par d'importantes rencontres bilatérales.

Le Chef de l'État a tout d'abord accordé une audience à Madame Jeannine Scott, représentante du Groupe Omatapalo, entreprise angolaise de référence dans le secteur du BTP, de la production et de la transformation des matériaux de construction. Présente sur le marché depuis 2013, la firme ambitionne de renforcer sa présence en Afrique centrale et explore avec le Gabon des opportunités de partenariat dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie et l'environnement.

Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des échanges engagés à Luanda entre le Président de la République et le PDG du Groupe Omatapalo, en marge du Sommet États-Unis - Afrique de juillet dernier.

Par ailleurs, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu avec Monsieur Kamel Ghribi, Président Exécutif du Conseil Européen sur l'Afrique et le Moyen-Orient (ECAM). Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement au Gabon, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'énergie ainsi que dans la construction de logements sociaux.

Le Conseil ECAM a réaffirmé sa volonté d'accompagner les autorités gabonaises dans la mise en oeuvre de projets structurants au bénéfice du développement national et du bien-être des populations.

Ces rencontres illustrent l'engagement constant du Chef de l'État à diversifier les partenariats stratégiques du Gabon et à attirer des investissements directs de qualité pour soutenir la transformation économique et sociale du pays.