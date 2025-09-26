Madagascar: Football/Coupe de la Caf - AS Fanalamanga tente un exploit

Le club représentant malgache à la Coupe de la CAF, l'AS Fanalamanga, jouera cet après-midi son match retour contre Ferroviário à Maputo, au Mozambique.

En quête d'une première qualification au premier tour, le club finaliste de la Coupe de Madagascar, l'AS Fanalamanga, jouera cet après-midi son match retour contre Ferroviário de Maputo, dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine (CAF). Le coup d'envoi sera donné à 15 h, heure locale, soit 16 h à Madagascar, au stade ABB de l'Association Black Bulls à Maputo, capitale mozambicaine.

« Les joueurs sont bien évidemment conscients de l'importance de ce match retour. Nous savons aussi que la rencontre ne sera pas facile. Il faut se donner à fond pour espérer poursuivre l'aventure. Nous sommes prêts et nous allons nous battre jusqu'au bout », confie le coach Titi Rasoanaivo, sollicité par le club d'Alaotra-Mangoro pour cette campagne africaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces deux derniers jours, l'équipe s'est entraînée l'après-midi, après avoir effectué deux séances quotidiennes les jours précédents. « La préparation s'est bien déroulée. L'ambiance est au top entre les joueurs. Tendry est notre unique renfort et tous les joueurs sont solidaires et s'entraident. Ils sont en forme et nous n'avons aucun blessé après le match aller », fait remarquer l'entraîneur.

Déterminé

À sa première participation en compétition africaine, l'équipe d'Alaotra-Mangoro ambitionne de réaliser un exploit et d'accéder au prochain tour. Vice-championne de Madagascar en 2023, elle a tenu tête au Ferroviário en obtenant un match nul (1-1) lors de la manche aller, disputée dimanche dernier au stade national Zimpeto de Maputo, situé à 45 minutes en voiture de l'hôtel.

Hermino Basta avait inscrit le but malgache à la 67e minute, un coaching gagnant puisqu'il venait d'entrer en jeu six minutes plus tôt à la place de Légende. Le but égalisateur du club hôte est intervenu à la 84e minute : un ballon repoussé par la barre transversale, repris dans la surface.

« Les joueurs avaient encore le trac en première mi-temps, car c'était leur tout premier match à ce niveau continental. Ils se sont ensuite libérés en seconde période et ont imposé leur jeu », a souligné Rivosoloniaina Blandin, coordonnateur général de l'AS Fanalamanga.

Le stade choisi et proposé par l'agence organisatrice de ce match retour, accueilli par l'AS Fanalamanga, se situe à dix minutes en voiture de l'hôtel de la délégation. Les joueurs y ont pris leurs marques hier à l'heure prévue pour le coup d'envoi.