Madagascar: Rugby à XV féminin - Un match de revanche dans l'air

Le RCTS de Soavimasoandro défie le FTF d'Antohomadinika ce dimanche matin, dans un match placé sous le signe de la revanche pour les rugbywomen de Soavimasoandro.

Tous les regards seront tournés, ce dimanche matin, vers le stade Makis d'Andohatapenaka. Dès 9 heures, le Rugby Club Tanora de Soavimasoandro (RCTS) affrontera le FTF d'Antohomadinika dans le cadre du championnat de Madagascar de première division féminine.

Un choc au sommet qui dépasse le simple enjeu de points : il s'agit avant tout d'une revanche. En rugby à XV, les joueuses de Soavimasoandro ne sont jamais parvenues à s'imposer face à leurs rivales de la capitale.

Depuis le 23 mars 2024, date de leur premier affrontement marqué par une lourde défaite du RCTS (5-39), les statistiques parlent d'elles-mêmes et penchent en faveur d'Antohomadinika.

En juin, ce dernier club a confirmé sa supériorité (36-10), avant de rééditer la performance de décembre avec un score identique (18-10). Une série noire que le RCTS aimerait effacer à tout prix.

Pourtant, un petit rayon d'espoir est venu éclairer le parcours des joueuses de Soavimasoandro. Le 17 août, en rugby à VII, elles ont enfin pris leur revanche en battant le FTFA sur le score de 14-7. Même si la discipline diffère, cette victoire a ravivé la confiance des protégées d'Avotra Tokianaina Andrianarisoa.

Nette progression

Fort de sa place de finaliste malheureux, au cours de la Coupe de Madagascar fin août, le club du RCTS a montré une réelle progression.

« Nous sommes mieux armés, cette année, pour affronter les rugbywomen du FTF d'Antohomadinika. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes prêts à relever le défi. L'objectif pour le club est d'aller le plus loin possible, et pourquoi pas, décrocher un premier titre national en fin de saison », affirme le président du RCTS, convaincu que son groupe progresse de match en match.

En face, Antohomadinika ne compte pas céder son statut de favori. « Le match de dimanche constitue un défi pour nous. Les rugbywomen de Soavimasoandro deviennent de plus en plus difficiles à battre. Mais je pense que le FTFA, plus expérimenté, sortira vainqueur», confie Bayard Nirina Jacky, coach du FTFA.

Le duel s'annonce donc intense. D'un côté, un RCTS qui rêve de faire tomber son adversaire en rugby à XV et d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. De l'autre, un FTFA solide, fort de son expérience et bien décidé à rester maître du jeu. Verdict attendu, ce dimanche matin, sur la pelouse d'Andohatapenaka, dans une rencontre qui s'annonce déjà comme l'un des temps forts du championnat féminin.