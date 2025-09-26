Madagascar: Transition énergétique - Tsarasaotra accueille un parc solaire multifonction

À Tsarasaotra, dans le secteur 9 de la capitale, un parc solaire de 100 MWc est en construction. Présenté comme une réponse à la crise énergétique d'Antananarivo, il s'inscrit dans la stratégie nationale de réduction des délestages et de diversification des sources d'énergie.

Le chantier occupe environ 70 hectares et concerne directement 128 agriculteurs. Selon les responsables, tous ont donné leur accord et des indemnisations sont en cours de paiement, même si certaines procédures restent à finaliser. Pour éviter les conflits d'usage, les panneaux seront installés sur pilotis, permettant d'exploiter les terrains.

La riziculture, activité dominante dans la zone, devra toutefois céder la place à d'autres cultures. « Les paysans pourront toujours travailler leurs parcelles, mais avec des productions alternatives. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage les accompagnera pour identifier les variétés les plus compatibles », explique Haja Radaoro, en charge du projet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce modèle agro-solaire pose néanmoins un défi : convaincre les exploitants de se tourner vers de nouvelles cultures, plus adaptées aux infrastructures. Une digue a été construite pour protéger les installations et faciliter la maintenance, signe que les contraintes techniques ont aussi été prises en compte.

Sur le plan énergétique, la première phase doit fournir 40 MWc, ce qui correspond à la consommation d'environ 80 000 foyers. Une part de la production, évaluée à 5 MWc, sera réservée au téléphérique d'Antananarivo, projet urbain phare mais encore controversé.

Avec ce parc, Tsarasaotra illustre une transition énergétique qui ne se limite pas à produire de l'électricité verte, elle s'articule aussi autour d'un modèle agricole réinventé et d'un soutien concret aux populations locales. Entre innovation technique et adaptation sociale, le projet marque un pas symbolique vers un avenir énergétique plus durable pour Madagascar.