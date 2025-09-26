Madagascar: Crainte de débordements - Plusieurs événements reportés à Antananarivo

26 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

En raison du climat tendu qui règne actuellement dans la capitale, plusieurs événements prévus ce week-end à Antananarivo ont été reportés.

« Dans un contexte marqué par le mouvement de grève qui perturbe la circulation et l'accès aux sites stratégiques de la ville, l'organisation du salon Safe Expo, dédié à la sécurité et à la protection, a pris la décision responsable de reporter l'événement initialement prévu les 25, 26 et 27 septembre », annoncent les organisateurs.

Le salon se tiendra finalement les 2, 3 et 4 octobre 2025, au Palais des Sports de Mahamasina. La foire - festival Analamanga, prévue les 26, 27 et 28 septembre, est également reportée.

Le forum Job Connect 2025, programmé aux mêmes dates, a également été repoussé à une date ultérieure.

La crainte de débordements n'a pas seulement touché les grands événements. Des particuliers ont eux aussi choisi de différer certaines célébrations privées, telles que des anniversaires ou des fêtes de requiem prévues ce week-end.

