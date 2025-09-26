Madagascar: Barrages - Plusieurs personnes passent la nuit hors de chez elles

De nombreuses personnes n'ont pu regagner leur domicile, hier soir. Des barrages bloquaient la circulation sur plusieurs axes de la ville.

« Mon enfant dort à l'école, tout comme les autres élèves qui utilisent le même bus scolaire que lui et qui devaient rentrer par l'axe Ambohimangakely. Ils étaient déjà en route vers Ankorondrano lorsqu'ils ont quitté l'école vers 15 heures, mais ont été bloqués en chemin et ont dû retourner à l'école », explique une mère d'élève d'une école à Antanimena. Inquiète, elle poursuit : « Il ne rentrera que demain matin. Nous ne pouvons pas aller le chercher à cause des routes coupées et des barrages. »

Une personne travaillant à Ambatobe et devant rentrer chez elle à Anjomakely a été contrainte de passer la nuit chez une amie à Ambohimangakely. « Elle a attendu des bus jusqu'à 21 heures, mais aucun véhicule, ni les taxis, n'a voulu la ramener. Elle a donc trouvé refuge chez nous », raconte une habitante du quartier.

D'autres habitants, notamment ceux devant rejoindre Vontovorona, ont également été bloqués par les nombreux barrages sur la RN1 ainsi que sur les routes secondaires menant à leur quartier.