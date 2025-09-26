Madagascar: RCTS - Un rugby au service de l'éducation et du développement

Créé il y a plus de vingt-cinq ans, le Rugby Club Tanora de Soavimasoandro (RCTS) est devenu une véritable institution dans la capitale. Longtemps centré sur le rugby pour encadrer les jeunes issus de milieux défavorisés, il a bâti sa notoriété autour d'un credo fort. « Le sport aide à mieux éduquer les jeunes et les moins jeunes dans leur épanouissement », confie Avotra Tokianaina Andrianarisoa, président du RCTS.

Installé à Imamba, le club a transformé d'anciennes rizières en terrains de rugby, fruit de plus de deux décennies d'efforts. En 2017, une tentative d'accaparement du site avait failli tout compromettre. Mais la détermination des dirigeants et le soutien de la communauté ont permis de préserver les acquis et de poursuivre le projet. Aujourd'hui, un complexe sportif s'y trouve, intégrant terrains multisports et espaces de formation.

Le RCTS rassemble plus de quatre cent cinquante membres, de 5 à 30 ans. Parmi eux, trois cent cinquante enfants fréquentent l'école de rugby, tandis que cent cinquante-deux seniors évoluent dans les sections masculine (quatre-vingt-sept) et féminine (soixante-cinq).

Véritable vivier, le club est l'un des principaux pourvoyeurs de l'équipe nationale féminine, que ce soit à VII ou à XV. Trois internationales, Véronique Rasoanekena, Vacilly Rahariravaka et Dapesse Manampisoa, en sont issues.

La section féminine, en plein essor, vient de signer une performance historique en atteignant la finale de la Coupe de Madagascar, en première division. Une réussite qui témoigne de la qualité du travail accompli et du sérieux de l'encadrement.

Modèle de résilience

Aujourd'hui, le club dispose d'un centre multidisciplinaire. Spécialisé uniquement en rugby à ses débuts, le RCTS s'ouvre désormais à d'autres disciplines : basketball, handball, mini-foot, volley et tennis. Ce choix traduit une volonté de diversification et de développement global de la jeunesse locale.

« Avec l'existence et la disponibilité de nouvelles infrastructures, ce nombre va encore augmenter. Le centre s'ouvre à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances dans ces disciplines. Nous encourageons surtout les jeunes, car des spécialistes sont prêts à les encadrer », assure le président.

Sur le plan financier, le RCTS bénéficie de l'appui de ses partenaires. « Ces derniers nous soutiennent et nous dotent d'équipements, pour une valeur totale d'environ 40 millions d'ariary par an. Nous servons également des repas aux joueurs et aux joueuses après chaque entraînement », souligne Avotra Tokianaina Andrianarisoa.

Porteur d'un projet éducatif, le RCTS s'affirme comme un modèle de résilience et d'ambition.

« Notre objectif est maintenant de décrocher le titre de champion de Madagascar. Ce sera difficile, mais réalisable », conclut le président.

Grâce à la combinaison d'un solide ancrage local, d'une vision sociale affirmée et de résultats sportifs constants, Soavimasoandro n'est plus seulement un quartier de rugby : il devient un véritable pôle de développement et d'émancipation pour toute une génération.