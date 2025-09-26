Madagascar: Affrontements - Des gaz lacrymogènes jusque dans l'enceinte de l'hôpital

26 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Des gaz lacrymogènes se sont infiltrés hier dans l'enceinte du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA), à la suite des affrontements entre les Forces de l'ordre et des manifestants à Anosy. Des gardes-malades ont été incommodés par ces émanations.

« L'un d'eux a été particulièrement touché, au point de devoir rincer abondamment ses yeux et son visage », confie une source médicale. Certaines personnes ont tenté d'éloigner les grenades lacrymogènes tombées dans l'hôpital afin de protéger les patients. « Heureusement, les malades hospitalisés n'ont pas été directement affectés », poursuit cette même source.

D'autres victimes, dont de jeunes enfants, ont été conduites à l'hôpital après avoir été asphyxiées par les gaz.

Parallèlement, des professionnels de santé ont saisi la manifestation d'hier pour exprimer leur exaspération face aux délestages à répétition. Brandissant des pancartes, ils ont dénoncé les risques encourus par les patients. « C'est dangereux pour eux », expliquent-ils. Les soignants rappellent que, lors des coupures de courant, les extracteurs d'oxygène cessent de fonctionner, entraînant une chute du niveau d'oxygène pour les malades sous assistance.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.