Madagascar: Cyclisme/Championnat du monde - Houlder Mohamed finit quarante-septième

Un premier pas pour tester le niveau mondial. Le Championnat du monde de cyclisme, organisé du 21 au 28 septembre à Kigali au Rwanda, a rassemblé 919 coureurs issus de 110 nations. Parmi eux, un seul Malgache était présent : Houlder Fitahiantsoa Mohamed, engagé dans l'épreuve du contre-la-montre individuel élite. Cette course s'est disputée le 21 septembre sur 40,6 km, avec 600 m de dénivelé positif, entre la BK Arena et le Centre des Congrès.

Face à une concurrence d'élite, Houlder Mohamed a terminé 47e sur 55 participants, un classement modeste mais encourageant pour une première expérience mondiale.

« La course a été très difficile, mais je vois qu'il est possible de faire mieux à l'avenir avec une préparation et un matériel adaptés. J'ai dû rouler avec un vélo de route classique, alors que l'épreuve exigeait un vélo spécifique pour le contre-la-montre », explique Houlder, soulignant l'écart en matière d'équipement.

Malgré ces limites, il savoure le symbole : « C'est un honneur pour moi d'avoir représenté Madagascar. Finir 47e reste une fierté, car même des coureurs de Maurice, déjà professionnels, se sont classés 34e et 41e avec des moyens complets. »

Ambitieux, il espère que Madagascar pourra bientôt participer à toutes les épreuves mondiales, dont la course en ligne et le contre-la-montre par équipes. « Le plus important est d'avoir été présent. Je crois que nous pouvons progresser et viser de meilleurs résultats dès les prochaines éditions », conclut-il avec optimisme.